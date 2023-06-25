內房危機｜傳長實洽購鴨脷洲豪宅凱玥銀團權益

同樣面對財務問題的內房股合景泰富(1813)和龍光集團(3380)，據內地媒體報道，兩公司合作發展的鴨脷洲豪宅凱玥的銀團項目貸款，傳長江實業集團(1113)有意洽購。據報道並與滙豐接觸，希望接手相關銀團項目貸款。
利南道臨海地曾膺香港地王
據《第一財經》引述消息人士指，長實冀接收「凱玥」項目的債權，而該筆債權是由滙豐及渣打等銀團持有約102億元抵押貸款。不過，報道又指，兩公司正進行境外債務重組，如果是次銀團突然轉手，或對本身重組進展帶來影響。
資料顯示，龍光與合景泰富於2017年2月以168.56億元投得位於鴨脷洲利南道臨海地，地皮最高樓面面積約76.2萬方呎，每方呎樓面地價約2.2萬元，成為當時是香港賣地史上造價最貴地皮。
超豪單位 面積最大9663方呎
去年11月正式命名「凱玥」(The Corniche)，設有6座住宅大樓，合共提供295個單位，標準分層單位實用面積由約1,393至約3,635方呎，間隔由三房雙套至四房四套，另設頂層複式等特色單位，複式單位實用面積達9,663方呎。不過，該盤以招標為主，據成交紀錄冊顯示，項目開售迄今累售3伙，套現超過5.3億元。
月初傳有意出售
然而，本月初外電曾報道，有潛在買家有意收購該項目的大部分銀團貸款的權益，資料則指龍光和合景泰富在2021年取得102億元的3年期銀團項目貸款，用於開發凱玥。
合景泰富上周五收報0.93元，升3.3%，今年暫瀉約五成，市值約31.7億元；龍光收報0.79元，跌4.8%，今年暫下滑37%，市值約44.9億元。長實收報42.95元，跌2.2%，市值約1,543億元。