內房危機｜傳長實洽購鴨脷洲豪宅凱玥銀團權益

同樣面對財務問題的內房股合景泰富(1813)和龍光集團(3380)，據內地媒體報道，兩公司合作發展的鴨脷洲豪宅凱玥的銀團項目貸款，傳長江實業集團(1113)有意洽購。據報道並與滙豐接觸，希望接手相關銀團項目貸款。

利南道臨海地曾膺香港地王

據《第一財經》引述消息人士指，長實冀接收「凱玥」項目的債權，而該筆債權是由滙豐及渣打等銀團持有約102億元抵押貸款。不過，報道又指，兩公司正進行境外債務重組，如果是次銀團突然轉手，或對本身重組進展帶來影響。

資料顯示，龍光與合景泰富於2017年2月以168.56億元投得位於鴨脷洲利南道臨海地，地皮最高樓面面積約76.2萬方呎，每方呎樓面地價約2.2萬元，成為當時是香港賣地史上造價最貴地皮。