內房危機｜北上廣深實施「認房不認貸」內房股炒上　碧桂園重上1元

北上廣深實施「認房不認貸」政策後，內房市場隔即有起色，周末樓盤成交大增。周一（4日）內房股炒上，多隻藍籌急彈，其中潤地（1109）及中海外（688）更領跑國企；被剔出藍籌行列的碧桂園（2007）更彈高逾一成，重上1元，暫擺脫「毫子股」之名。

內房股炒上受惠政策紛紛炒高 中央日前推出寬鬆樓市措施「認房不認貸」政策，內房股應聲炒上。中午收市後，潤地（1109）升10%；中海外（688）升一成；龍湖（960）升11%；萬科（2202）升9.1%；越秀地產（123）升6.3%；融創（1918）升28%；遠洋集團（3377）及佳兆業（1638）升逾15%。 至於內房龍頭中國恒大（3333）亦升9%；被剔出藍籌行列的碧桂園（2007）彈高逾14%，重上10日高位及1元關，暫擺脫「毫子股」。 碧桂園重上1元 此外，碧桂園暫時擺脫違約危機。有傳碧桂園旗下境內債券「16碧園05」的延期方案，已獲得通過所需要的足夠票數；另外外電引述匿名消息報道，碧桂園最新已向債券持有人，支付周一（4日）到期、以馬來西亞令吉計價的債券利息。