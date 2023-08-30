內房危機｜合景泰富半年蝕百億 融資成本飆11倍 項目巨額減值

合景泰富(1813)公布6月底止半年轉蝕98.89億元(人民幣，下同)(約106.5億港元)，去年同期則賺4.35億元；收入74.54億元，按年減少近12%；毛利勁縮近七成，至4.42億元；並錄得在建物業及持作銷售用途的竣工物業的已確認減值虧損高達25.1億元；另外投資物業公允值虧損淨額大增3.8倍，至12.54億元；融資成本勁飆11.4倍，13.35億元，主要涉及若干一般公司貸款及部分優先票據的借貸成本；另外合營企業虧損明顯擴大29倍，庄46.58億元；每股虧損289.3分；維持不派中期息。

合景泰富｜下半年聚焦重點工程竣備

合景泰富指，下半年將積極做好債務和現金流管理，集團正在進行境外債務全面重組工作。目前已委任安邁融資顧問有限公司評估集團的資本架構、評核集團的流動資金及探索所有可行解決方案，從而盡快緩解目前的流動資金問題及為全體持份者達致最佳全面解決方案。與此同時，集團將繼續「抓銷售、促回款」，加快項目去化；同時通過大單銷售，促進現金回流。下半年，集團將把更多精力和資金放到「保交樓」、「保民生」方面，保障客戶權益，並將聚焦重點項目工程竣備，推出現樓、準現樓，穩定市場信心。

合景泰富今日收報0.93港元，跌0.05港元或5.1%。