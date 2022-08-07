內房危機｜富力去年轉蝕164億人幣 核數師保留意見

富力地產(2777)終公布2021年度經審核業績，期內由盈轉虧，虧損164.7億元(人民幣，下同)(約193億港元)，2020年度同期純利90億元，營業額762.3億元，按年減11%，銷售成本飆近兩成，至783.9億元，錄毛虧21.6億元，經營虧損97.3億元。

該股2019年底，借款總額1,971億元，淨負債比率為199%，過去兩個財政年度，大幅減少借貸，去年底止為1,288億元，減35%，去年借款總額則減19%，至309億元，淨負債比率130%，持續努力採納緊縮流動資金管理、減少資本開支及進行資產出售。另外，去年9月大股東李思廉及張力等，合共斥約80億港元的無息財務支持。

298 億人民幣已違約或交叉違約

不過，核數師香港立信德豪發表保留意見，並指該集團將有700億元於未來12個月內到期償還，然而現金總額僅211.04億元，加上無法償還本金總額298.83億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約，並因各種原因遭多方起訴，強調就其持續經營能力產生重大疑慮。

該股指，今年首季預售並未出現明顯復甦，儘管政策再次強調穩定，但預計短期內經營環境仍然困難，行業作出相應調整以及應對財務突變仍需時間。隨著預售狀況穩步回升及財務管理有序回穩，預計今年下半年將更為積極，房地產行業仍將是內地增長戰略的關鍵組成部分。

今年預售逾 200 個項目

今年該集團將有超過200個預售項目，預期帶來2,200億元可售資源，加上充足可供開發土地儲備，將於未來數年續補充可售資源，以維持穩健增長。另外，續透過整售及加快海外開發項目的預售計劃，出售海外非核心資產，旨在運用資金減少負債及補充營運資金。隨著市價開始回歸正常及買賣雙方預期差距縮小，預期今年可實現更多資產出售，從而提供額外資金來源。