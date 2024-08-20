內房危機｜富力地產香港附屬收清盤呈請 10月30日審理

富力地產(2777)上月公布旗下全資附屬公司兆晞被申清盤呈請後，今日再表示昨日接獲旗下全資附屬公司及融資協議下的擔保人之一富力地產(香港)亦收到由呈請人在高等法院就富力香港未償還呈請人按比例享有的貸款及應付利息，所提交的清盤呈請。富力香港的呈請將於10月30日在高院審理，兆晞呈請則在下月25日在高院審理。

稱貸款有足夠抵押品 涉內地 68 酒店及 1 寫字樓

富力認為，對兆晞的呈請及對富力香港的呈請皆不代表兆晞、富力香港或公司其他持份者的利益。呈請人僅為該貸款其中一名貸款人，只持有該貸款尚未償還本金額18%。集團又指，貸款已有足夠抵押品，其中包括公司一家全資附屬公司全部股權作為質押，該公司間接持有位於內地的68間酒店及一幢寫字樓。有擔保債權人可以行使其權利強制執行抵押品，而不是申請附屬公司清盤。任何此類申請清盤的嘗試都會損害價值，並會減少債權人可收回的追討。