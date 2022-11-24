內房危機｜恒大武漢11地皮遭無償收回提行政覆議

中國恒大集團(3333)指，於本月16日武漢市江夏區人民政府作出關於無償收回其恒大武漢科技旅遊城項目11宗土地的行政決定，正與武漢市江夏區人民政府溝通及提出行政覆議。

恒大表示，集團於2017年12月以人民幣56億元購買該項目，並於2018年3月開始動工建設，截至目前，該項目已開工約126.1萬方米，已銷售64.9萬方米(5,330套房)，已交樓36萬方米(2,654套房)，未交樓28.9萬方米(2,676套房)。目前，項目保交樓共12個批次，其中10個批次已正常施工，另外兩個批次處於恢復施工過程。該項目將發展成大型文旅綜合體，並投入21億元人民幣建設約24.2萬方米的文化旅遊配套項目，包括六國溫泉館、五星級酒店、運動中心、飲食中心等。目前絕大部分單體建築外立面已完成，個別單體內裝修基本完成。該項目總計24宗土地，淨用地面積5,065.8畝。本次政府無償收回的11宗土地涉及淨用地面積2,071.3畝。

傳債權人要求許家印注資 20 億美元

另外，據外電指，恒大境外債務重組方案計劃最快於下月首周與境外債權人溝通，兌現此前稱今年底前提出重組計劃的承諾。消息人士稱，重組方案包括對恒大物業(6666)和恒大汽車(708)實施債轉股，並稱離岸債權人幾乎很難獲得境內資產來抵債。另公司風險化解委員會近期向監管部門匯報，債權人特設小組要求主席許家印個人向恒大出資至少20億美元(約156億港元)作為接受公司債務重組方案的條件。監管部門近日建議多家內銀於年底前出售持有的內房資產或抵押品，當中包括恒大資產，反映當局希望加快處置內房資產的重組事宜。