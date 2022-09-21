內房危機｜恒大物業銷售額瀉95% 冀快公布債務重組

中國恒大集團(3333) 公布最新情況，今年首8個月合約銷售金額為181.58億元人民幣，合約銷售面積194.98萬方米，以去年同期為4,386.5億元人民幣及5,379萬方米計，分別削95.8%及96.4%。倘以上半年合約銷售額為122.6億元人民幣及銷售面積119.3萬方米計，即7及8月合約銷售額僅58.98億元，銷售面積則涉75.68萬方米。

未復工項目 38 個

截至目前，該股保交樓項目共706個，已復工項目668個，未復工項目38個，目前已復工的668個項目中，有606個項目達到正常施工水平，其餘62個正在 恢復正常施工過程中，將積極推進所有項目全面復工並達到正常施工水平。

另外，中國恒大新能源汽車(708)自主研發的新能源汽車恒馳5，本月16日正式量產，計劃10月開始正式交付。

同時正與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並將盡快公布一個尊重所有利益相關者權利的具體解決方案。

與恒大物業商討償還質押款項

另外，與恒大物業(6666)商討償還質押所涉及134億元人民幣款項的方案，方案主要透過恒大轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。

恒大物業則指，截至8月底，在管面積約4.8億方米，管理項目2,541個，今年度新拓展第三方開發商開發的物業項目255個，合約面積約2,400萬方米，在管面積約1,600萬方米。