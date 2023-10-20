內房危機｜房企賣私產套現，世茂許榮茂西澳養牛場12億賣盤。

世茂許榮茂近年積極進軍畜牧業

內媒《第一財經》報道，許榮茂於2017年起通過其私人投資公司，購入大量養牛業資產，包括多個位於西澳洲的養牛場及養牛公司，並入股一間澳洲肉類加工商及出口商等，擴大在澳洲畜牧業版圖。據了解，該農場面積達290萬公頃，已接近歐洲國家比利時陸地面積。

有知情人士透露，該農場是世茂大股東的私人產業，應該由家族辦公室打理，與上市公司無關，現時出售目的及套現資金用途尚未確定。

上交所公告顯示，世茂附屬世茂股份（600823.SH），曾於2016年購入4個澳洲牧場資產，包括牛隻、牧場設備及承租牧場所在土地，作價1.03億澳元（折合約5億港元），並於2021年轉讓予許榮茂，交易作價1.04億澳元。

除許榮茂外，多間內房老闆亦持續賣產，最新碧桂園（2007）大股東楊氏家族，就出售兩架私人飛機；旭輝控股（884）大股東林氏家族亦變賣在本港的5幢赤柱獨立屋；而恒大（3333）主席許家印近年則變賣其位於世界各地的豪宅，其私人飛機及藝術收藏品亦遭拋售。