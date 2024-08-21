內房危機｜救樓市力度再加大 傳中央允地方發債買爛尾樓

外電引述消息人士報道，在拯救內房措施未見顯著效用，內地樓價仍在持續下滑之際，中央政府計劃出新招，允許地方政府發行專項債去收購當地的存量房。按地方債的專項債過去只允許用在基建和環境項目上。

報道指，今年3.9萬億的專項債規模，已經用了超過一半；暫時未知道是否全部餘下規模會直接用於存量房收購之上。

在中央5.17穩定樓市新政中，估計有高達5,800億元的資金可用於收購存量房。但根據彭博統計，只動用了約8%。《彭博》指，部分原因是地方政府欠缺積極性，因為將存量房轉為保障房出租，參考目前內地一線大城市的租金水平，回報約只有1.4%，比向央行借入救樓市資金的成本1.75%更低。