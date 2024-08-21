內房危機｜救樓市力度再加大 傳中央允地方發債買爛尾樓

外電引述消息人士報道，在拯救內房措施未見顯著效用，內地樓價仍在持續下滑之際，中央政府計劃出新招，允許地方政府發行專項債去收購當地的存量房。按地方債的專項債過去只允許用在基建和環境項目上。
報道指，今年3.9萬億的專項債規模，已經用了超過一半；暫時未知道是否全部餘下規模會直接用於存量房收購之上。
在中央5.17穩定樓市新政中，估計有高達5,800億元的資金可用於收購存量房。但根據彭博統計，只動用了約8%。《彭博》指，部分原因是地方政府欠缺積極性，因為將存量房轉為保障房出租，參考目前內地一線大城市的租金水平，回報約只有1.4%，比向央行借入救樓市資金的成本1.75%更低。
值得留意是，在三中全會後，內地大城市推動5.17救樓市新政步伐有所加快。截至昨日，推出措施收儲存量房的大城市，包括廣州、深圳、武漢、長沙。
高盛：穩樓市仍有大量輕易見效政策
券商高盛一份中國經濟報告提及，在經濟減速的現實下，如果要保持年初的經濟增長預測，內地必須加快出台經濟政策。以救樓市為例，有不少很容易奏效的政策去改善需求和提振信心，如降低房貸利率、允許專項債用於救樓市，加大地方政府、銀行落實政策的動機、對買入樓花而無法收樓的爛尾樓業主退還款項等。
匯證也指，7月內地樓市銷售數據下跌乃意料之內，預期近期有更多救樓市措施出台，相信9月數據會有改善。繼續看好中海外(688)、潤地(1109)、綠城(3900)、越秀(123)等國企內房，還有中介機構貝殼控股(2423)，籲買入。