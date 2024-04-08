內房危機｜碧桂園境外債務重組取積極進展　董事局主席：相信市場重新向好

陷入債務危機的內房企業碧桂園(2007)公布境外債務重組進展，表示公司在建立境外債務重組程序上取得積極進展，且正在有序地推進。董事局主席楊惠妍指，當前政策面正在持續優化，不斷釋放利好，相信市場一定會重新向好。

碧桂園(2007)昨晚在港交所公布，指過去數月與債權人及主要顧問緊密合作，境外債務重組程序積極進展並有序推進。公司已成立代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的項目小組，目前雙方正在商議信息共享機制和費用安排。公司正在進行盡職調查問題的反饋，並參考國際最佳實踐指引，包括《第二版關於多方債權人不經法院程序解決債務問題的全球經驗的原則說明》及《香港企業財務困難處理守則》。

碧桂園(2007)重申，有決心推進一個確保長遠發展、維護所有利益相關者的權益並公平對待所有債權人的全面解決方案，過程中集團將堅持「保交付、保運營」，呼籲債權人耐心、理解和支持，與公司共同制定解決方案。

另外，碧桂園今日召開月度集團管理會議，集團管理層從保交付、安全質量、財務、團隊等各角度對公司當前現狀及下一步發展策略進行分析並提出要求。集團董事局主席楊惠妍表示，當前政策面正在持續優化，不斷釋放利好，相信市場一定會重新向好。