內房危機｜碧桂園已聘德安華及年利達律師事務所負責境外債務重組

碧桂園指，過去數月，與債權人及主要顧問緊密合作，在建立境外債務重組程序上取得積極進展。(資料圖片)

碧桂園(2007)披露境外債務重組的進展，並於年初委任畢馬威企業諮詢(中國)為境外債務重組之主要財務顧問，過去數月，與債權人及主要顧問緊密合作，在建立境外債務重組程序上取得積極進展，並在有序地推進該程序。代表銀行債權人協調委員會及代表債券持有人的專案小組均已成立，正與該等債權人團體及其顧問商議信息分享機制和費用安排，並積極反饋了一系列的盡職調查問題。與協調委員會、專案小組及其顧問接觸，增強了其對整體重組方案前景的信心。將繼續致力於與該等債權人團體及其顧問持續溝通，務求協助他們評估整體債務狀況，並瞭解他們的關注點、訴求及對後續工作的期望。

主要財務顧問正持續推進現金流模型的準備工作。此外，為向債權人提供共同的資訊平台，亦已聘請了德安華(Kroll)，以對債權人負有謹慎責任為前提，對其進行獨立債務回收率分析，幫助債權人未來在審視其經營情況時能夠做出更好理性 判斷。

此外，計劃建立與境外債權人定期溝通機制，適時向境外投資人更新重組進程。重申有決心推進一個能夠確保其長遠發展，維護所有利益相關者權益，並確保公平對待所有債權人的全面解決方案。

將堅持不懈地保交付、保運營

在進行境外債務重組過程中，將堅持不懈地保交付、保運營。期待與債權人進行溝通和合作，並呼籲債權人給予耐心、理解和支持，與其共同制定解決方案，以克服所面臨的挑戰。

探索所有可行境外債務重組選項

該股指，已委聘年利達律師事務所擔任境外債務重組之主要法律顧問，該事務所將和集團及其主要顧問一起確保其和境外債權人之間保持透明且具建設性的對話。並和其顧問將與債權人一同探索所有可行的境外債務重組選項，以尋求對當前狀況的整體解決方案。