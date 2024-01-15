內房危機｜碧桂園楊惠妍：今年保交付料達48萬套 盡力盤活資產

碧桂園(2007)今日召開2024年度工作會議，主席楊惠妍透露今年重點工作是牢牢保住「保交付」底線，保交付、保經營，以及保信用，「在保交付、優化經營過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通和安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。」她預告，今年交付量將超過48萬套房屋，並說「仍然是天量的交付任務，上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備」。

她又指，「家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也盡力盤活資產」。