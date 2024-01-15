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財經
2024-01-15 22:56:49

內房危機｜碧桂園楊惠妍：今年保交付料達48萬套 盡力盤活資產

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內房危機｜碧桂園楊惠妍：今年保交付料達48萬套 盡力盤活資產

碧桂園主席楊惠妍透露今年重點工作是牢牢保住「保交付」底線，保交付、保經營，以及保信用。(網上圖片)

碧桂園(2007)今日召開2024年度工作會議，主席楊惠妍透露今年重點工作是牢牢保住「保交付」底線，保交付、保經營，以及保信用，「在保交付、優化經營過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通和安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。」她預告，今年交付量將超過48萬套房屋，並說「仍然是天量的交付任務，上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備」。

她又指，「家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也盡力盤活資產」。

去年累計交付超過60

碧桂園去年累計交付超過60萬套房屋，即今年將減少20%，累計交付面積7,162萬方米，涉及31249個城市，其中151個批次44,521戶實現「交付即辦證」。

內房危機｜碧桂園楊惠妍：今年保交付料達48萬套 盡力盤活資產

總裁莫斌說，立足自救、極限管理，把每一套房交給我們的業主，是我們的良心所在。(網上圖片)

新房改方案等政策給出非常清晰要求

面對內地交付挑戰將進入深水區，碧桂園仍對未來充滿信心。楊惠妍指，其管理機制完善、企業文化優秀，以及團隊穩定團結，同時也得到政府支援和認同，這些都會支撐該集團把今年交付工作做好。對於房地產定位、未來房地產的發展，她稱新房改方案等政策給出非常清晰要求，只要國家政策清晰且相對穩定，該集團就能夠基於政策做好戰略，讓企業更好、更穩定地發展。

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另外，總裁莫斌在會議上強調，「保交付本來就是我們應該做的，現在更是成為政治的底線要求和企業生存的前提」。又指，「立足自救、極限管理，把每一套房交給我們的業主，是我們的良心所在」。只要是該集團經手的項目，保交付都是每一個人的使命。

碧桂園今日收報0.72元，跌1.4%0.01元，成交約6,458萬元。

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