內房危機｜碧桂園率先提債券展期 冀爭取3年喘息 投資者buy唔buy？

碧桂園(2007)債務問題延續，據報道其發行將於今年9月2日到期的債券「16碧園05」率先展期，本金展期3年，將分7年兌付，而每個帳戶先償付10萬元(人民幣，下同)，利息到期支付。倘方案獲得通過，料可讓碧桂園有2、3年喘息時間，投資者又buy唔buy？
每帳戶先償還10萬人民幣
據《證券時報》報道，「16碧園05」將於今年9月2日到期，餘額約39億元人民幣，票面息率約5.65厘，發行規模約58億元人民幣，碧桂園提出的方案為債務到期償付利息，本金展期3年，並對債權登記日前登記在冊的每個帳戶先行兌付10萬元人民幣本金加利息。為表示誠意，碧桂園將提供相應增信措施，以福建龍岩、江蘇沭陽、淮安等三四線項目公司股權作質押。不過，該債券展期方案能否獲得債券持有人通過，需待本月23日至25日舉行債券債權人會議表決。
據《澎湃新聞》報道，某股份制銀行與碧桂園談判相對順利，亦支持方案，但有某國有大行希望方案能改善，增加首付，據報道碧桂園主席楊惠妍親自參與談判，要求實控人提供個人擔保。
碧桂園上周指，其11隻境內債券於8月14日開始停牌，其中「16碧園05」是最早到期，內媒統計，11隻債券涉資約160億元人民幣。
希望在3年內自救
市場人士認為，碧桂園首隻債券展期方案，既反映了管理層希望在3年內自救並可扭轉困局，也是兼顧債權人與買房者利益的平衡之舉。保交付是樓市的安全底線，也是碧桂園等房企責任。去年及今年上半年，碧桂園連同其合營企業和聯營公司分別交付房屋近70萬套和27.8萬套，今全預計需交付70萬套，有調動手中有限資金，全力保交付，才能儘快解凍監管帳戶裡的資金，從而有更多資金支付債券本息。亦有分析認為，隨著內地頻發出提振樓市信心政策，相信樓市有望回暖，碧桂園作為示範房企，料可能化險為夷。加上碧桂園現時財困主要集中在短期債務令其流動性緊張，並非該集團持續經營能力出現重大風險，整體資產品質、營運能力仍不錯。
基本可保障未來保交付
另外，傳媒引述碧桂園內部人士指，目前碧桂園監管帳戶資金餘額加上已售待收回樓款，基本可保障未來保交付任務，但專案層面現金基本採用封閉管理，資金在扣除工程款等成本後需優先償還專案層面金融負債。此外，未來2年出於保交樓需要，大部分資金處於專案監管戶，帳面現金中可自由動用的比例極低。
有業內人士分析，碧桂園給出的方案談不上理想，但算務實，以目前市況和整體債務而言，3年期限有望規避後期二展甚至三展。不過，是次未有包括境外債券，據報道今明兩年到期的境外債券共7隻，餘額共逾157億元。
半個月累跌51% 剔出藍籌股
碧桂園上周五收報0.76元，跌1.3%或0.01元，本月以來已累減51%，市值跌至210億元。另外，恒生指數公司上周五季檢，將碧桂園剔出恒指成分股，將於9月4日生效。
市場人士指，碧桂園「剔唔剔出(藍籌)已冇影響啦，唔會再因此而跌」。該股後市要睇債務如何重組，以及中央會唔會救。內地債券要展期，也是必需要做。