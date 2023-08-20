內房危機｜碧桂園率先提債券展期 冀爭取3年喘息 投資者buy唔buy？

有業內人士分析，碧桂園給出的方案談不上理想，但算務實，以目前市況和整體債務而言，3年期限有望規避後期二展甚至三展。不過，是次未有包括境外債券，據報道今明兩年到期的境外債券共7隻，餘額共逾157億元。

半個月累跌 51% 剔出藍籌股

碧桂園上周五收報0.76元，跌1.3%或0.01元，本月以來已累減51%，市值跌至210億元。另外，恒生指數公司上周五季檢，將碧桂園剔出恒指成分股，將於9月4日生效。

市場人士指，碧桂園「剔唔剔出(藍籌)已冇影響啦，唔會再因此而跌」。該股後市要睇債務如何重組，以及中央會唔會救。內地債券要展期，也是必需要做。