內房危機｜碧桂園面對流動性壓力 股價瀉15%

外電引述消息指，碧桂園(2007)兩筆美元債的票息未能如期於8月6日到期日支付，涉資2,250萬美元(約1.75億港元)，現進入30日寬限期。消息拖累該股一度急瀉逾15%，低見1.12元，現報1.13元，仍挫14.4%或0.19元，成交約9億元。同系碧桂帳服務(6098)現報8.03元，重創近一成，成交約8.6億元。為兩大跌幅藍籌。
多隻債券急跌20%
外電續指，碧桂園承認面對階段性流動性壓力，主要受累近期銷售額及再融資環境持續惡化，各類資金監管措施影響，令帳面可動用資金持續減少，現在積極優化資金安排，努力保障債權人利益。碧桂園內地多隻債券亦急跌，最多瀉約20%跌停。
連帶其他內房捱沽，龍湖集團(960)現報17.74元，跌6%；華潤置地(1109)現報33.65元，瀉3.9%；中國海外(688)報17.48元，現跌1.9%。其他內房方面，恒盛地產(845)下滑16.7%；佳兆業(1638)重挫近一成；融創中國(1918)及新城發展(1030)現跌約9.3%。
上月預告中期轉盈為虧
碧桂園於上月底已發盈利預告，指上半年將盈為虧，主要是由於房地產行業銷售下行影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。上月底曾計劃配股集資約23億元，最後告終。