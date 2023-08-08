內房危機｜碧桂園面對流動性壓力 股價瀉15%

外電引述消息指，碧桂園(2007)兩筆美元債的票息未能如期於8月6日到期日支付，涉資2,250萬美元(約1.75億港元)，現進入30日寬限期。消息拖累該股一度急瀉逾15%，低見1.12元，現報1.13元，仍挫14.4%或0.19元，成交約9億元。同系碧桂帳服務(6098)現報8.03元，重創近一成，成交約8.6億元。為兩大跌幅藍籌。

多隻債券急跌 20%

外電續指，碧桂園承認面對階段性流動性壓力，主要受累近期銷售額及再融資環境持續惡化，各類資金監管措施影響，令帳面可動用資金持續減少，現在積極優化資金安排，努力保障債權人利益。碧桂園內地多隻債券亦急跌，最多瀉約20%跌停。