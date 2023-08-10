內房危機｜碧桂園預告上半年虧損最多603億

碧桂園(2007)危機未消除，預告截至今年6月底止中期將轉盈為虧，料虧損介乎450億元至550億元人民幣(約493億至603億港元)，去年同期盈利19.1億元人民幣。預計淨虧損主要由於房地產行業銷售下跌影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

7 月銷售額 瀉六成

該股又指，自2021年以來，行業步入前所未有困難時期，多重不利因素疊加，令行業銷售和公開市場融資面臨嚴峻困難和挑戰。今年羊首7個月，實現權益銷售金額1,408億元人民幣，同比下降35%，較2021年挫61%；7月銷售額121億元人民幣，同比瀉60%，較2021年削78%。面對行業整體極端困難局面，首先將竭力保障現金流安全，以「最小代價，最大價值」為目標，加快銷售回款和應收債權回收，積極拓展融資。其次最大限度削減支出，以銷定產，嚴控無效產能、壓降各項非核心非必要經營支出；將精簡組織架構，高管帶頭減薪。第三是主席兼控股股東楊惠妍上市至今，通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持該股約386億元且從未減持股票，累計提供約66億元無息無抵押借款。此外，將全力做好保交付、保信用工作。去年及今年上半年連同合營企業和聯營公司分別交付房屋近70萬套和27.8萬套，今年全年預計總交付近70萬套房屋。