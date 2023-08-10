內房危機｜碧桂園預告上半年虧損最多603億

碧桂園(2007)危機未消除，預告截至今年6月底止中期將轉盈為虧，料虧損介乎450億元至550億元人民幣(約493億至603億港元)，去年同期盈利19.1億元人民幣。預計淨虧損主要由於房地產行業銷售下跌影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。
7月銷售額瀉六成
該股又指，自2021年以來，行業步入前所未有困難時期，多重不利因素疊加，令行業銷售和公開市場融資面臨嚴峻困難和挑戰。今年羊首7個月，實現權益銷售金額1,408億元人民幣，同比下降35%，較2021年挫61%；7月銷售額121億元人民幣，同比瀉60%，較2021年削78%。面對行業整體極端困難局面，首先將竭力保障現金流安全，以「最小代價，最大價值」為目標，加快銷售回款和應收債權回收，積極拓展融資。其次最大限度削減支出，以銷定產，嚴控無效產能、壓降各項非核心非必要經營支出；將精簡組織架構，高管帶頭減薪。第三是主席兼控股股東楊惠妍上市至今，通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持該股約386億元且從未減持股票，累計提供約66億元無息無抵押借款。此外，將全力做好保交付、保信用工作。去年及今年上半年連同合營企業和聯營公司分別交付房屋近70萬套和27.8萬套，今年全年預計總交付近70萬套房屋。
帳面可動用資金持續減少
2022年至今，融資環境極其艱難，在融資性現金流持續淨流出情況下，仍竭盡全力安排境內外融資本息償付。但市場整體尚未回暖，行業絕對規模下降，資本市場信心修復尚需時間，該股整體經營壓力有增無減，令今年上半年預計出現較大虧損，特別受近期銷售額與再融資環境持續惡化影響，帳面可動用資金 持續減少，出現階段性流動壓力。管理層進行深刻反思，雖然對本輪市場調整周期有預判，但對市場下行深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化，對三、四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力。
從哪裡跌倒就從哪裡爬起來 全力以赴保交付
又指「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」。將堅守責任、全力自救，採取有力有效措施，扭轉當前困局。一是全力以赴保交付；將通過落實主體責任、專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障全國範圍內項目的運轉並完成保交樓 任務，兌現對業主的承諾。二是積極化解階段性流動壓力。將與各持份者溝 通，並考慮採取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發展，為各持份者保存 價值、維護利益。三是保障經營有序開展。該股指截至去年底，淨資產約3,096億元人民幣，總權益可售資源約12,083億元人民幣，其中已獲取的權益可售資源約9,555億元人民幣。