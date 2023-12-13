內房危機｜碧桂園高層齊減薪最多削96%　高管配車、免費食堂等一併取消省成本 (更新)

莫斌去年年薪1500萬人民幣 兩度下調 根據該股2022年度報告顯示，多名高層於2022年3月31日及2022年9月7日簽訂董事服務補充協議，年度薪酬於去年9月7日起調整，其中莫斌由1,500萬元人民幣，減八成至300萬元人民幣；而楊子莹由1,000萬元人民幣，亦削80%，至200萬元人民幣。

取消高管配車、免費食堂等降低成本 除主席楊惠妍等公布自願減薪外，碧桂園表示，目前已取消所有高階主管配車，確有工作需要時透過申請公務派車或使用自有車等方式，實現車輛費用集約管控、成本降低。 對於包含原高階主管配車在內的所有集團公車，透過內部公開競標與對外工抵化債等措施進行資產盤活。此外，包括高階主管體檢報銷、高階主管免費食堂等待遇亦均予取消。