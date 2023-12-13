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財經
2023-12-13 12:17:00

內房危機｜碧桂園高層齊減薪最多削96%　高管配車、免費食堂等一併取消省成本 (更新)

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內房危機｜碧桂園高層齊減薪 最多削96%

碧桂園多名高層再度減薪，包括主席楊惠妍、總裁莫斌，年薪劃一12萬元人民幣。(資料圖片)

碧桂園(2007)多名高層再度減薪，包括主席楊惠妍、總裁莫斌、執行董事楊子莹(楊惠妍妹妹)及非執行董事陳翀(楊惠妍丈夫)，主動提出減薪，年度薪酬劃一減至12萬元人民幣，並已於111日簽訂董事服務補充協議及補充委任函。

其中楊惠妍年度薪酬由37萬元人民幣，減68%，至12萬元人民幣，莫斌則由300萬元人民幣，大削96%，楊子莹則由200萬元人民幣，挫94%，齊降至12萬元人民幣，而陳翀則由37萬元，調低68%，至12萬元人民幣。

內房危機｜碧桂園高層齊減薪 最多削96%

碧桂園今日收報0.79元，升8.2%或0.06元，成交約3.6億元。(資料圖片)

莫斌去年年薪1500萬人民幣 兩度下調

根據該股2022年度報告顯示，多名高層於2022331日及202297日簽訂董事服務補充協議，年度薪酬於去年97日起調整，其中莫斌由1,500萬元人民幣，減八成至300萬元人民幣；而楊子莹由1,000萬元人民幣，亦削80%，至200萬元人民幣。

 

取消高管配車、免費食堂等降低成本

除主席楊惠妍等公布自願減薪外，碧桂園表示，目前已取消所有高階主管配車，確有工作需要時透過申請公務派車或使用自有車等方式，實現車輛費用集約管控、成本降低。

對於包含原高階主管配車在內的所有集團公車，透過內部公開競標與對外工抵化債等措施進行資產盤活。此外，包括高階主管體檢報銷、高階主管免費食堂等待遇亦均予取消。

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