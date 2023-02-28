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財經
2023-02-28 14:15:00

內房危機｜示範民企都違約？據報旭輝3億美元境外債未還息　多家內房債本周到期

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示範民企都違約？據報旭輝3億美元境外債未還息。(資料圖片)

示範民企都違約？據報旭輝3億美元境外債未還息。(資料圖片)

內房債務再現危機，其中被列為「示範民企」之一的旭輝（884），發行的3億美元永續債，據報未能依時於2月24日付息，為旭輝月內第2筆，及年內第3筆境外債券違約。旭輝曾跌逾15%，現跌13%，暫報0.87元。

旭輝未還3億美元境外債疑違約

彭博數據統計，旭輝今年1月24日未清還到期的3億美元境外債券，2月15日未能依時繳付發行額5.67億美元、2025年7月到期的美元債券利息。

連帶中國恒大（3333）被指未與債券持有人達成共識，多家內房股價今日受壓，其中碧桂園（2007）跌6%、龍湖（960）跌4%、美的置業（3990）跌1%。

多家內房債務本周到期

除旭輝以外，時代中國（1233）、融信中國（3301）年內都有債券未能依時付息或本金。

  • 泛海控股（深：000046）4億元人民幣債券於2月27日到期
  • 中國奧園（3883）3.5億美元債券應於3月1日付息
  • 花樣年（1777）2.5億美元債券應於3月2日付息
  • 祥生地產（2599）5億元人民幣債券於3月2日到期
  • 奧園（3883）25.4億元人民幣債券應於3月3日付息
  • 金科股份（深：000656）22億元人民幣債券應於3月4日付息
  • 世茂股份（上：600823）20億元人民幣債券應於3月5日到期
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