內房危機｜示範民企都違約？據報旭輝3億美元境外債未還息　多家內房債本周到期

內房債務再現危機，其中被列為「示範民企」之一的旭輝（884），發行的3億美元永續債，據報未能依時於2月24日付息，為旭輝月內第2筆，及年內第3筆境外債券違約。旭輝曾跌逾15%，現跌13%，暫報0.87元。

旭輝未還3億美元境外債疑違約

彭博數據統計，旭輝今年1月24日未清還到期的3億美元境外債券，2月15日未能依時繳付發行額5.67億美元、2025年7月到期的美元債券利息。

連帶中國恒大（3333）被指未與債券持有人達成共識，多家內房股價今日受壓，其中碧桂園（2007）跌6%、龍湖（960）跌4%、美的置業（3990）跌1%。