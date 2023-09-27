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財經
2023-09-27 11:56:00

內房危機｜「示範民企」旭輝孖寶復牌　股價雙雙挫逾五成創歷史低

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內房危機｜「示範民企」旭輝孖寶復牌，股價雙雙挫逾五成創歷史低。(資料圖片)

被稱為內地「示範房企」之一的旭輝（884） 宣布已達成復牌指引，周三（9月27日）復牌，開報即跌49.3%，報0.385元，現跌52.6%，報0.36元，創歷史低；而同系旭輝永升服務（1955）亦於同日復牌，股價開報1.41元，低開近53.8%，現跌60%，報1.2元，同創歷史低。

內房危機｜「示範民企」旭輝孖寶復牌，股價雙雙挫逾五成創歷史低。(資料圖片)

旭輝稱已達成復牌指引

旭輝日前宣布，已達成復牌指引，包括就審計事宜、德勤收到的匿名電郵及指控交易進行適當獨立調查，刊發上市規定的所有未刊發財務業績及解決任何非標準意見，證明公司遵守上市規則第13.24條，以及告知市場所有重大資料。

公司又公布業績，指截至6月底止半年虧損89.72億元(人民幣‧下同)，上年同期賺7.31億元；每股虧損0.86元，不派息。期內，收入313.19億元，按年升5.38%，惟受累撇減持作出售物業及擬作出售的開發中物業，以至融資成本升等因素，利潤轉蝕。

另外，旭輝永升服務公布，就前核數師收到匿名電郵指控公司一事，早前成立的下屬委員會於周二（26日）已向董事會報告獨立審查的結果及意見，同時現任核數師預期不會對集團2022財報的審計意見提出保留意見。董事會認為，匿名信提及指控對公司的業務運營及財務狀況並無影響，亦毋須就該等指控採取任何補救措施。

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