內房危機｜禹洲公布境外債務重組方案 強調境內債無違約

禹洲集團(1628)公布有關債務重組及業務發展，首先其持有的房地產項目正在按計劃進行，境內債務並無出現違約情況，努力維持境內外業務運營，以確保其房地產項目的完工及交付，而境外債務重組若得以成功落實，將令其資產負債表規模達致合理水平，並使其資本結構恢復到穩健、可持續水平，從而令業務能持續經營。是次重組擬給予現有票據持有人(債權人)有3種選擇，將其現有票據轉換為各種新的美元計價票據及/或本公司新發行的普通股，以迎合計劃債權人的不同偏好及需求。

境外負債總員 530 億

該股指，截至去年12月底，有關境外債務的計息負債總額(不包括應計利息)約為68億美元(約530億港元)，其中包括優先票據未償還本金額約55億美元、高級永續證券未償還本金額3億美元、票據(由該股擔保)未償還本金額約7億美元，以及其他有質押及無質押銀行債務約3億美元。此外，截至去年底有關境內債務的未償還本金額的計息負債總額約123.1億元人民幣，境內債務佔債務總額約20%，未發生境內金融債務違約情況。