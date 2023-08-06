內房危機｜禹洲公布境外債務重組方案 強調境內債無違約

禹洲集團(1628)公布有關債務重組及業務發展，首先其持有的房地產項目正在按計劃進行，境內債務並無出現違約情況，努力維持境內外業務運營，以確保其房地產項目的完工及交付，而境外債務重組若得以成功落實，將令其資產負債表規模達致合理水平，並使其資本結構恢復到穩健、可持續水平，從而令業務能持續經營。是次重組擬給予現有票據持有人(債權人)有3種選擇，將其現有票據轉換為各種新的美元計價票據及/或本公司新發行的普通股，以迎合計劃債權人的不同偏好及需求。
境外負債總員530億
該股指，截至去年12月底，有關境外債務的計息負債總額(不包括應計利息)約為68億美元(約530億港元)，其中包括優先票據未償還本金額約55億美元、高級永續證券未償還本金額3億美元、票據(由該股擔保)未償還本金額約7億美元，以及其他有質押及無質押銀行債務約3億美元。此外，截至去年底有關境內債務的未償還本金額的計息負債總額約123.1億元人民幣，境內債務佔債務總額約20%，未發生境內金融債務違約情況。
未來5年續出售投資物業套現
該股又預期今年至2032年期間，現有物業開發項目產生的累計無槓桿現金流總額預計約為400億元至500億元人民幣；上述物業開發項目及償還境內債務後所產生的累計現金淨額預計約為150億元至200億元人民幣。
自去年1月起，已出售若干物業及投資，以緩解流動性壓力並將財務資源重新分配至現有項目，可能會根據市場狀況和資產運營情況，擬於今年至2027年五年時間逐步出售部分投資物業，預期所得款項淨額及出售資產的剩餘所得款項目介乎110億至170億元人民幣。
可用於償還境外債務，包括美元公開票據、永續證券及有擔保票據累計現金總額估計約為270億元至320億元人民幣，這表明該股有需要將其資產負債表規模調整至合理水平，以達至可持續的資本結構。在可用於償還境外債務的現金總額中，預期於2026年前可動用的金額預計介乎於15%至19%，假設若干投資物業可按計劃出售，及市場狀況允許該等投資物業可按照重組方案條款，以規定底價或高於該底價進行出售。