內房危機｜第二大股東TCL反對重組 花樣年：其顧慮不明確

花樣年指，曾寶寶(左二) 把自己的股東貸款作為債轉股部分，另外她也會引入外部新的資金投入到重組計畫。(資料圖片)

去年3月底停牌至今已逾1年的花樣年(1777)，上周傳出第二大股東TCL實業反對重組方案。集團香港公司副總葉倩瑩及助理總裁陶豐恬接受內地媒體訪問時承認事件，葉倩瑩指集團一直都有跟不同利益相關方溝通，惟時至今日，儘管公司及債權人小組多次嘗試，但TCL均未同意上述方案，且指其顧慮或要求並不明確，希望持續跟TCL有建設性的溝通，得到各利益相關者利益最大化的優化方案。

曾寶寶擬債轉股 並引入新資金

葉倩瑩又提到，重組方最大的亮點是去槓桿，集團總共有13億美元的債轉股的部分；其次是控股股東和戰略投資也會注入一筆新的資金，來實現公司持續經營、減債；關於公司治理、審計，還有一些對外安排上，方案也有覆蓋到。她指，大股東曾寶寶把自己的股東貸款作為債轉股部分，另外她也會引入外部新的資金投入到重組計畫。

至於境內債，陶豐恬指集團今年5月4日進行了兩隻境內公募債展期，獲得有效通過，還款期限最長延長到2028年6月30日；餘下的3隻公募債也在積極地和債權人溝通，爭取長時間有效的展期，也給境內運營爭取更久的時間。

她又指，花樣年接下來首要任務是全力以赴保交付，集團今年有2萬套交付壓力，而政策端也不斷地支持，截至目前政府給集團6個項目提供保交付資金支持，以完成2萬套的交付。