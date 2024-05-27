內房危機｜萬科向大股東售深圳灣超級總部地皮　作價22.35億人幣(更新)

萬科（2202）此前陷入流動性危機。此前據內媒報道，萬科計劃拍賣其深圳灣的超級總部地皮。報道指，該地皮「T208-0053」使用權，已於深圳公共資源交易中心上線，以掛牌方式公開轉讓，轉讓起始價約22.35億元（人民幣，下同），於5月27日開始競拍。 萬科大股東深鐵投得部分地皮 周一（5月27日），深圳公共資源交易中心發出公告。公告指，萬科掛牌出售深圳灣超級基金總部基地商業地皮，使用權由深圳地鐵（深鐵）及深圳百碩迎海聯合以底價22.35億元人民幣投得。，現時地皮使用年期尚餘23年7個月，主要為商業及酒店用途。

萬科表示，由深鐵參與投得地皮正體現大股東以市場化、法治化方式真金白銀支持，交易能有助非主要業務佔用的資金，聚焦做好主要業務。 【5月27日更新】

萬科：瘦身方案落地舉措 萬科回應指，掛牌轉讓該地皮，是公司堅決推進瘦身方案的落地舉措之一，該地皮是公司在行業快速發展階段獲取的商業辦公項目，原計劃主要用於深圳員工辦公使用。 萬科表示，因當前行業形勢已發生重大變化，公司計劃不再建設該項目，因此擬進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的佔用，聚焦資源做好做強三大主業，又重申公司堅定看好深圳超總片區的發展，仍是該片區建設參與度最高的企業之一。