內房危機｜萬科：目前遇階段性經營性困難　總裁祝九勝曾被指「遭邊境控制」

萬科在會後發公告指，公司出現流動性問題，部分受外部市場變化影響，但更多是企業自身在宏觀情況和行業出現重大變化時，未能及時調整擴張的慣性導致，存在步子過大、操之過急的問題。

萬科公告又指，期間得到監管機構的理解及支持，將用好、用足中央出台的一系列有利於化解行業風險的政策性融資工具，重申今明兩年的債務規模將下降1,000億元人民幣，承諾萬科所有項目將按時高質量交付。

萬科亦應近期有關集團言論回應，就有關管理層謀取私利一事，集團指，注意到近期有一些牽涉管理層道德風險的質疑，強調公司不存在管理層謀取私利，相關情況已向深圳市國資委及大股東深圳地鐵匯報，指他們對萬科的支持一如既往。

其中，針對煙台的實名舉報事件，萬科指煙台公安機關經過3個月調查取證後，於去年11月作出決定不予立案，萬科也不存在拒不交賬的情況，目前稅務機關亦沒有認定煙台萬科存在偷逃稅款之主觀故意，也不存在通過跟投制度向高管輸送利益的行為。針對濟南萬科總經理肖勁被公安機關帶走的事件，萬科回應是屬於肖勁個人案件，與煙台舉報無關，集團已安排北京區域、濟南公司向濟南市政法委及偵辦案件的警方溝通情況。

萬科總裁祝九勝曾被指「遭邊境控制」

至於有管理層「出國不回」及被邊境控制傳聞，萬科指，原華中區域首席合夥人蔡平，孩子在美國出生，現在到了接受教育的階段，需要家庭陪伴，因此於去年提出辭職並獲得公司同意，至於原總部協同中心牽頭合夥人王潤川，則因前往香港深造提出離職，目前常住深圳，強調集團管理層境外公務出行正常進行。