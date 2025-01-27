內房危機｜融創中國：北京融創壹號院項目債務重組完成

融創中國指，集團獲得違約金的全部減免，歷史欠息降至6.5億元，且重組後的每年融資成本自9.6厘降低至6.5厘。(資料圖片)

融創中國(1918)今日(27日)發通告指，北京融創壹號院項目債務重組完成。根據債務重組協議，中誠信託確認集團之前已支付的16.35億元(人民幣，下同)用於清償本金，即中誠信託債務本金額自68.32億元降低至51.97億元。

此外，集團獲得違約金的全部減免，歷史欠息降至6.5億元，且重組後的每年融資成本自9.6厘降低至6.5厘，綜合導致該筆債務自借款日起全周期融資成本降低至約每年4.12厘。重組後的債務還款期限為4年，即最終還款期至2029年1月。

北京泛海作為債務人之一，應付中誠信託一筆本金額為68.32億元的債務已於2023年9月到期。近日，集團與中誠信託簽署債務重組協議，及中誠信託與中信金融資產就中誠信託債務達成債權轉讓相關交易安排。