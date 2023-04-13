內房危機｜融創復牌曾瀉近6成　已與境外債權人達成債務重組協議

已與境外債權人達成債務重組協議

公告指，截至去年底，集團經審核資產總額約1.09萬億元人民幣，去年全年的經審核收入約967.5億元，認為公司開展的業務，具有充足的營運水平，並擁有足夠價值的資產支持營運。

同時又指，即使核數師對年度業績的持續經營基準無法作出審計意見，但聯交所一般不會根據上市規則第13.50A條暫停發行人證券的買賣。

融創稱，已持續向市場更新其最新發展情況，讓公司股東及其他投資者知悉最新發展，以評估狀況。融創亦已與境外債權人小組就建議境外債務重組達成協議，目前重組正在實施，認為清盤呈請不會對重組計劃或時間表造成實質性影響。

摩通唱淡只值1元

摩通就此發表報告，表示參考內房同業在融創停牌期間累跌68%，融創復牌後大跌已屬預期之內，並指成功復牌的佳兆業（1638）、龍光（3380）在復牌首5個交易日累跌56%至60%。

摩通續指，融創帳面價值將繼續下跌，以今年預測市帳率0.1倍估值計算，融創股價料僅值1元，因此予「減持」評級，並指若帳面值再跌，估值仍有可能下調。