內房危機｜融創稱不再低價處置核心資產　主席孫宏斌反思集團財困原因

融創中國（1918）日前公布了境外債的重組方案，董事會主席孫宏斌在境外債務重組說明會上表示就債務問題帶來的困擾作誠摯道歉，稱不再低價處置核心資產，並反思集團出現流動性問題的原因。融創中國目前仍於港交所停牌。 不再低價處置核心資產 融創中國表示，按行業慣例來看，融創境外債務重組成功基本「板上釘釘」，方案預計將會順利拿到75%以上的贊成票。主席孫宏斌稱，對於公司整體問題的逐步解決和業務逐步恢復正常，非常有信心。政府出台了很多支持整體經濟發展和支持房地產行業穩定的政策，大的外界環境在持續改善，有利於公司不斷化解風險、解決問題。

首批保交樓資金約110億元人幣 目前第一批次保交樓資金已落地約110億元人民幣；第二批次也已經有幾十個項目獲批，資金已有實質落地。公司也在積極推動銀行的保交樓配套融資，已有部分項目落地放款；至於第二批次也已經有幾十個項目獲批，資金已有實質落地。 孫宏斌指，過去一年，公司有兩個工作重心，一是全力保交付和基本運營，另一個是保價值，不再低價處置核心資產，使得公司有一個好的恢復基礎。他又指出，融創正進行的6項工作，包括與AMC合作、申請保交樓專項借款、加大供貨力度等，均取得積極進展，令各種問題有序解決。