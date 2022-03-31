內房危機｜許家印傳放售豪宅 恒大又賣產 棄杭州商地

撲│水│未│完

中國恒大集團(3333)重組路近之際，再出手賣產套現。恒大昨公布，擬出售杭州水晶城項目100%權益，總代價36.6億元人民幣，買家為浙江省浙建房地產集團及建工集團，恒大預期錄2.16億元人民幣收益。同時，大股東兼主席許家印沽私產撲水救公司的行動持續，昨再傳出放售深圳兩豪宅。

恒大指，集團流動性問題對項目開發和進度造成負面影響，交易符合公司及持份者整體利益。水晶城項目坐落於杭州之江國家旅遊規劃區，面積為8.93萬方米，地上建築面積不大於22.33萬方米，地皮用途為商服用地，項目商業一期街區已交付，商業二期街區已完成主體二層結構，商業三期購物中心及酒店目前處於樁基工程階段。

恒大去年起多次出售資產套現，包括去年9月出售盛京銀行(2066)股權，套現近百億元人民幣，其後又出售恒騰網絡(136，現稱中國儒意)股權，以及4個項目的相關股權，回籠資金約20億元人民幣。

逾5億人幣沽「深圳灣一號」

另外，外電引述內地產中介消息報道指，許家印擬放售其於深圳「深圳灣一號」兩套豪宅，合計市值逾5億元人民幣(約6.2億港元)，但有關物業已作抵押，因此不能按正常物業買賣進行交易，倘出售須經過拍賣程序。報道指豪宅原價4億元人民幣

報道又指，兩項物業每個面積近千方米，為單層特色戶，以公司名義持有，雖然許家印未有公開委託中介出售物業，但同業都收到放售消息。該中介又指，相關放售物業銀碼大，現時市況下難覓買家，受新冠肺炎疫情影響，近日深圳二手房每月成交宗數只有約1,000宗。許家印早在去年底，已傳出變賣個人財產救恒大，當中包括今次再傳出的「深圳灣一號」豪宅，以及香港3棟別墅，幾架私人飛機，甚至廣州珠江新城自住物業。