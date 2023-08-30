內房危機｜遠洋半年蝕184億人幣 撥備逾百億應收款

遠洋集團半年虧損183.69億元人民幣，維持不派中期息。(網上圖片)

早前已發盈警的遠洋集團(3377)公布，截至6月底止半年虧損183.69億元(人民幣，下同)(約197.7億港元)，去年同期則蝕10.87億元；營業額208.07億元，按年少11.1%；銷售成本升9.6%，至209.31億元；每股虧損2.412元；維持不派中期息。

值得留意是，集團期內金融資產減值虧損錄112.94億元，大升225.8倍，集團解釋主要是由於期內受宏觀市場和行業不景氣、融資艱難等多重不利因素的叠加影響，令集團對貿易及其他應收款項等計提了預期信用損失撥備，意味要為百億「爛數」撇帳。

分部收入方面，期內集團物業開發收入173.18億元，少6%；物業投資收入1.97億元，跌6%；物業管理及相關服務錄14.4億元，多4%；其他房地產業務大跌44%，至18.52億元。