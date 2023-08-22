內房危機｜遠洋擬再為境內債展期　料30天寬限期內無法支付20億人幣本金

遠洋集團（3377）旗下附屬公司一筆本金20億元人民幣債券8月2日到期，因未依時兌付現進入30日寬限期。遠洋集團周二（22日）發公告表示，即使盡最大努力籌措資金、改善經營以保證公司債券本金兌付，但流動性無法於短期內得到顯著改善，預計無法於30天寬限期內支付公司債券全額本金，代表違約機率極高。

遠洋擬為境內債「18遠洋01」展期

據公開資料，是次涉及的債券為「18遠洋01」，債券期限為5年，餘額達20億元人民幣，當期票面利率4%。遠洋集團表示，將在8月28日至30日期間，以線上形式召開第3次公司債券持有人會議，討論調整公司債券本息兌付安排及提供增信措施，以及增加公司債券本息兌付寬限期條款。

會議通過則利率維持不變

現時「18遠洋01」已進入30日寬限期，截止日為9月1日。遠洋表示，若第3次公司債券持有人會議表決通過，公司債券的本金兌付期限將調整為自2023年8月2日起12個月，票面利率維持不變為4%。

在表決通過後，集團將在2023年9月2日兌付本金之10%，即人民幣2億元；在2023年10月、11月、12月、2024年2月及5月各月的第2日，則兌付本金之5%，即人民幣1億元，合共兌付本金25%或人民幣5億元；2024年8月2日需兌付餘額65%，即人民幣13億。

遠洋續指，發行人以北京遠新房地產50%股權收益，作為本期債券提供質押擔保，又提請調整公司債券本息兌付寬限期條款；集團另表示方案已達到遠洋控股中國的極致支付能力等。