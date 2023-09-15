內房危機｜遠洋暫停所有境外債務付款　至重組及延期方案獲實施

受暫停境外債付款消息影響，遠洋今早曾跌逾6％，現時跌幅收窄，跌約3%，暫報0.64元；而同系遠洋服務（6677）則升1％至1.01元。

遠洋8隻境外美元債已停牌

據遠洋公告表示，由於暫停支付境外美元證券項下的款項，以及該等發行人要求，有關8隻境外美元證券將於今早9時起於港交所停牌，直至另行通知，亦因未能於到期時作出有關境外美元證券項下的付款，亦可能導致債權人要求加速付款。

遠洋又指，現階段正在不懈地努力，確保根據集團已簽訂的預售安排交付已竣工的物業並繼續其業務營運，將集中一切必要資源，確保現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，穩定業務營運，保障購房者、集團合作夥伴及所有持份者的利益。集團亦已在實施嚴格的降本增效措施，以提高營運效率。

公司已委任華利安諾基（中國）有限公司為其財務顧問，並委任盛德律師事務所為其法律顧問，協助集團針對現有資本結構和流動性挑戰進行評估並制定最佳解決方案。