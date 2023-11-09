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財經
2023-11-09 04:29:53
日報

內房反彈｜傳中央要求入主碧桂園 平保速否認 股價照瀉5%

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中國平安保險

平保否認收到政府部門要求收購碧桂園。(資料圖片)

碧桂園

內房昨集體反彈，碧桂園大升逾12%。(資料圖片)

內房迎來新一浪救援憧憬！《路透社》昨引述4名不具名消息人士指，以總理李強為首的國務院已指示中國平安保險(2318)以入主形式救助碧桂園(2007)，雖然平保隨即火速否認，但無助挽救股價，並以近全日低位38.5元收市，大瀉5.4%創近1年低。相反，內房在新一波拯救憧憬下昨集體反彈，碧桂園飆12.2%，至0.83元。

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平保昨嚴正聲明指，報道完全與事實不符，公司未收到任何有關政府部門或機關要求收購碧桂園，並指有就查詢作書面澄清，但《路透社》仍執意發布不實報道，對此深表遺憾。而截至今年第三季末，平保已不再持有碧桂園股份。

《路透社》昨在平保回應後，在文章加入相關聲明，但內容及標題未有更改。報道指，平保早在9月已與廣東省地方政府就拯救碧桂園進行會談，亦有指討論由中國人民銀行的官員主導。集團目前亦已被要求對碧桂園作盡職審查，並要提交收購計劃細節及作談判的交易條件，當局希望平保可持有碧桂園逾50%，成為控股股東。據指，中央不希望見到碧桂園的流動性問題蔓延至其他經濟領域。

發「第二支箭」助融資 內房集體升

另外，在四部委周二召見內房，以及俗稱「第二支箭」的民企債券融資支持工具有新進展下，內房昨集體爆升。除碧桂園外，融創中國(1918)及中國恒大集團(3333)昨漲約三成；旭輝控股(884)大升18.4%；碧桂園服務(6098)飆8.8%；龍湖集團(960)揚6.8%，為昨表現最好兩大藍籌。

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不過在平保領跌下，港股上闖萬八關失敗後，連續兩個交易日回吐。恒生指數早段曾升83點，收市倒跌101點或0.6%，報17,568點，單計平保已拖低24點。主板成交額941億元。港股通走資，滬深合共淨沽出13.59億元。

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