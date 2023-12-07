內房困局｜世茂境外債重組 擬減債最多70億美元

世茂集團(813)發公告指，公司與財務及法律顧問於過往數月一直在積極推進境外債務的擬議重組工作，包括本金總額約117億美元的美元優先票據及若干無抵押境外信貸融資債務，並已向由境外票據持有人組成的臨時債權人小組及合共持有較大比例境外債務的境外銀行貸款人小組提議初步重組框架，旨在提供切實途徑改善本集團運營業績，並實現減少負債約60至70億美元，以優化本集團的財務實力及業務運營。
重組框架包括將部分現有債務交換為集團主要境外資產組成的抵押品組合作擔保的新債務工具，到期日為自重組生效之日起計不超過 9 年；以折讓價格將部分現有債務交換為具上限金額的新優先擔保債務工具；將部分現有債務交換為股票掛鈎工具；向特定期限前支持重組建議的債權人支付同意費。
世茂重組｜公司持10億人幣 受監控現金170億人幣
集團又指，於今年6月底止，集團有境外計息債務約140億美元；境內計息債務約250億美元；應付關聯方款項約30億美元；及總權益約90億美元。截至10月底止，計息債務結餘與6月底並無重大差異。不過，集團整體流動資金仍然受限，截至10月底現金結餘共約220億元人民幣，包括公司持有的現金約為10億元人民幣；上市附屬公司及其各自的附屬公司持有的現金約40億元人民幣及受預售及其他監管安排限制的現金約為170億元人民幣，其中大部分存放於項目層面的監控帳戶。
世茂重組｜首11個月累計合約銷售額400億人幣
同時，集團公布截至11月底止11個月累計合約銷售總額約400.1億元人民幣，累計合約銷售總面積為2,745,651方米，平均銷售價格為每方米14,573元人民幣。集團於11月的合約銷售額約為24.3億元人民幣，合約銷售面積197,865方米，平均銷售價格為每方米12,284元人民幣。
世茂指，集團能夠維持正常運營，而中國房地產行業的市場環境逐步改善，今年至2033年期間，來自集團以及其合營企業及聯營公司開發的現有開發項目，以及酒店經營及其他商業運營所得運營收入的所得款項淨額，估計約每年40億元至400億元人民幣，期間產生的累計無槓桿營運現金流量總額估計約2,000億元至2,500億元人民幣。另外，期間估計集團主要境外資產的累計槓桿現金流量大約介乎15億美元至20億美元；而截至6月底止，集團物業及設備的未經審核帳面值約170億元人民幣，投資物業未經審核帳面值約660億元人民幣。