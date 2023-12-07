內房困局｜世茂境外債重組 擬減債最多70億美元

世茂集團(813)發公告指，公司與財務及法律顧問於過往數月一直在積極推進境外債務的擬議重組工作，包括本金總額約117億美元的美元優先票據及若干無抵押境外信貸融資債務，並已向由境外票據持有人組成的臨時債權人小組及合共持有較大比例境外債務的境外銀行貸款人小組提議初步重組框架，旨在提供切實途徑改善本集團運營業績，並實現減少負債約60至70億美元，以優化本集團的財務實力及業務運營。

重組框架包括將部分現有債務交換為集團主要境外資產組成的抵押品組合作擔保的新債務工具，到期日為自重組生效之日起計不超過 9 年；以折讓價格將部分現有債務交換為具上限金額的新優先擔保債務工具；將部分現有債務交換為股票掛鈎工具；向特定期限前支持重組建議的債權人支付同意費。