內房困局｜奧園引入中東資金易主 股價飆1.3倍 市值重越10億

中國奧園(3883)上周五公布引入阿聯酋資金為單一最大股東，消息觸發奧園股價狂飆，今日一度高見0.295元，曾大升近1.5倍，收市報0.27元，仍漲0.151元或1.3倍，成交額1.28億元，市值重逾10億元。

奧園創辦人郭梓文所持有的Ace Rise，將向任Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli旗下Multi Gold轉讓約6.217億股普通股，交易完成後，Ace Rise及Multi Gold分別持有奧園13.31%及16.48%，意味後者成為最大單一股東。

創辦人郭梓文調任非執行董事

郭梓文已於上周五由集團執行董事調任為非執行董事，並不再擔任董事會主席。Alobeidli則獲委任為非執行董事及董事會主席，每年董事袍金80萬元。今年45歲的Alobeidli於多個領域擁有逾20年的經驗，其中包括科技、房地產及戰略諮詢領域。自2023年以來擔任Magnuvest Investment總經理，該公司已參與阿聯酋多個房地產項目。另外，他分別於2001年至2015年期間及2015年至2023年期間，擔任M5 Telecom及M5 Consultancy的行政總裁。