內房困局｜富力逾11億境外債息未還 正商討解決方案

富力地產(2777)公布，旗下2025年到期本金約10億美元票據、2027年到期本金約19.2億美元及2028年到期本金15.71億美元票據尚未償還；當中2025年票據利息約3,361萬美元，2027年票據利息約6,246萬美元及2028年票據利息5,106萬美元，已到期並須於上月11日以現金支付，合共約1.47億美元(約11.5億港元)。富力指，鑑於集團目前面臨的現金流壓力，上述票據並未在到期前以現金支付利息，目前的寬限期已屆滿，可能會導致票據持有人要求加快還款。

擬制定境外債整體管理方案

集團指，公司正與票據持有人商討友善解決方案，並將繼續密切關注事態發展並考慮所有可能採取的行動，包括但不限於就集團境外債務制定整體負債管理方案。為制定境外債務的整體負債管理方案，公司已聘請安邁融資顧問為財務顧問，並聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，共同探討全面可行解決方案，確保所有債權人得到公平對待，以保障所有持份者利益，並確保集團未來的長遠發展。富力又指，期待與債權人進行建設性對話，尋求債權人的支持與配合以取得全面方案，整體解決境外債務問題，共同渡過全行業的難關。