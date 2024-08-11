內房困局｜富力逾11億境外債息未還 正商討解決方案

富力地產(2777)公布，旗下2025年到期本金約10億美元票據、2027年到期本金約19.2億美元及2028年到期本金15.71億美元票據尚未償還；當中2025年票據利息約3,361萬美元，2027年票據利息約6,246萬美元及2028年票據利息5,106萬美元，已到期並須於上月11日以現金支付，合共約1.47億美元(約11.5億港元)。富力指，鑑於集團目前面臨的現金流壓力，上述票據並未在到期前以現金支付利息，目前的寬限期已屆滿，可能會導致票據持有人要求加快還款。
擬制定境外債整體管理方案
集團指，公司正與票據持有人商討友善解決方案，並將繼續密切關注事態發展並考慮所有可能採取的行動，包括但不限於就集團境外債務制定整體負債管理方案。為制定境外債務的整體負債管理方案，公司已聘請安邁融資顧問為財務顧問，並聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，共同探討全面可行解決方案，確保所有債權人得到公平對待，以保障所有持份者利益，並確保集團未來的長遠發展。富力又指，期待與債權人進行建設性對話，尋求債權人的支持與配合以取得全面方案，整體解決境外債務問題，共同渡過全行業的難關。
內地物業銷售改善進度緩慢
富力指，自2021下半年以來，內地房地產市場放緩，房地產開發商的現金流和融資面臨前所未有的困難。整個產業的挑戰亦削弱購房者信心，阻礙內地房地產銷售的整體需求，進一步加劇許多開發商的現金流壓力和財務困境。儘管中央繼續實施政策以減輕進一步的負面影響並恢復行業穩定，特別是針對尋求首次購房交易的最終用戶，但政策傳導需時。目前，市場尚未復甦，房地產開發商、包括富力的物業銷售改善進度緩慢。
尋求合適機會出售項目抵債
儘管面臨行業挑戰，富力指已制定多項計劃和措施緩解現金流壓力並改善其財務狀況，包括但不限於與各持份者溝通、加快預售和銷售在建和已竣工物業、加速收回銷售收入和其他應收款，以及積極調整銷售和預售活動以更好地應對市場需求。今年5月，富力完成出售ONE Nine Elms項目及相關同意徵求，以及由第三方買家提出的交換要約。因此，集團透過償還ONE Nine Elms項目相關的項目貸款，以及註銷從買方收到作為出售代價的票據，成功降低債務規模。集團將繼續尋求合適機會出售其於若干項目開發公司的股權，以產生額外現金流。
富力指業務經營維持正常，將持續不懈努力，確保物業交付、加速物業銷售及穩定業務營運。儘管市場環境緊張，但隨著中央推出促進房地產行業健康復甦的政策，集團仍對中國內地房地產市場將逐步復甦抱持希望。
富力上周五收報0.79元，升0.02元或2.6%，成交額521萬元，市值29.6億元。