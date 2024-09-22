內房困局｜新明兩年共蝕28億人幣 借款拖欠利息5億 續停牌

內房股新明中國(2699)石氣公布2022年度及2023年度業績分別虧損22.5億元(人民幣，下同)及5.26億元，兩年合共虧損近27.8億元。集團2023年度收入4.26億元，大飆11倍；毛利5,344萬元，升近1.7倍，維持不派息。新明虧損大減，主要由於集團去年度投資物業公允價值虧損大挫至1,790萬元，2022年則為10.83億元；至於法院命令出售物業的虧損共3,464.1萬元，2022年則合共約蝕9億元。 由於延遲公布業績，新明自去年3月底起停牌，停牌前報0.012元，市場2,250萬港元。集團指仍需繼續停牌，直至另行通知。

核數師「不發表意見」 新明核數師就其業績「不發表意見」，指集團流動負債超過其流動資產約39.2億元，去年底止尚欠借款約12.79億元，另外有已發行可換股債券約2.73億元據借款協議已逾期，構成違約事項，反映集團存在的重大不確定性，可能對持續經營業務的能力帶來重大疑問。至於新明已採取多項措施，改善流動性及財務狀況，其有效性取決於該等措施實施結果，並受限於多個不明朗因素。 未償還本金 12.8 億人幣 新明則表示，一直與現有貸款人就未償還借款的續期或延期償還進行磋商，以確保不會採取行動要求集團立即償還拖欠利息的借款，包括有交叉違約條款的借款，並希望延長未償還借款的到期日及還款時間表。另外，公司同時將積極繼續與多家金融機構磋商以延長償還日期或為未償還借款進行再融資，以及於日後積極尋找各種盤活資產的可行性，包括但不限於變更房產用途及房產出售整體策略。目前集團未償還本金12.795億元，逾期未還利息4.58億元(約5.07億港元)。