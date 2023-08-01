內房困局｜碧服盈警 擬回購最多一成股份

碧桂園服務(6098)盈警，預告截至6底止半年未經審核綜合收入約206.5億元至208.5億元(人民幣，下同) ，按年升約3%至4%，主要由於收費管理面積增長及三供一業業務增長導致；未經審核稅前利潤約32.14億元至35.71億元，即按年持平至跌約一成；未經審核期內淨利潤約24.76億元至27.52億元，亦為按年持平至跌一成；未經審核歸屬於公司股東的淨利潤約23.18億元至25.76億元，亦為按年持平至跌一成；未經審核歸屬於公司股東的核心淨利潤約26.02億元至28.91億元，同樣為按年持平至跌一成。
碧服回購｜現金不低於126億人幣
集團指，利潤下降主要是由於集團非業主增值服務和社區增值服務的收入及毛利率均下降等因素導致。同時又預期，期內未經審核經營活動所得現金淨額不低於20億元，及6月底止未經審核銀行存款和現金總額不低於126億元。
碧服回購｜回購以現金儲備撥付
另外，碧桂園服務指現時股份買賣價格水平並未充分反映集團內在價值，因此視乎市場情況及公司屆時實際需要，有意於公開市場購回不多於約3.37億股股份，即佔已發行股份總數約10%，代價由現有可用現金儲備撥付。
董事會相信，購回股份反映集團對其業務的長遠前景充滿信心，改善公司股東的回報，符合公司及股東的整體利益。同時又指，集團財務狀況穩健，能在進行購回股份的同時維持足夠財務資源以滿足業務持續增長。
碧桂園服務今日收報8.4港元，跌0.38港元或4.3%，成交額7.1億港元，市值383億港元。