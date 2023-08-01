內房困局｜碧服盈警 擬回購最多一成股份

碧桂園服務(6098)盈警，預告截至6底止半年未經審核綜合收入約206.5億元至208.5億元(人民幣，下同) ，按年升約3%至4%，主要由於收費管理面積增長及三供一業業務增長導致；未經審核稅前利潤約32.14億元至35.71億元，即按年持平至跌約一成；未經審核期內淨利潤約24.76億元至27.52億元，亦為按年持平至跌一成；未經審核歸屬於公司股東的淨利潤約23.18億元至25.76億元，亦為按年持平至跌一成；未經審核歸屬於公司股東的核心淨利潤約26.02億元至28.91億元，同樣為按年持平至跌一成。

碧服回購｜現金不低於 126 億人幣

集團指，利潤下降主要是由於集團非業主增值服務和社區增值服務的收入及毛利率均下降等因素導致。同時又預期，期內未經審核經營活動所得現金淨額不低於20億元，及6月底止未經審核銀行存款和現金總額不低於126億元。