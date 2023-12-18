內房困局｜碧服預告全年業績巨額減值 最多41億人幣

碧桂園服務(6098)公布，集團截至11月底止11個月未經審核綜合管理帳目中，擬對其中存在減值跡象的資產相應計提資產減值撥備，當中包括就關聯方所欠集團的貿易應收款項進行了計提減值撥備約18億至23億元人民幣；另外，就集團的商譽及其他無形資產減值約14億至18億元人民幣，因而預料12月底止全年淨利潤將減少32億至41億元人民幣，而去年淨利率為22.61億元人民幣。
碧桂園服務｜應收款撥備最多23億人幣 商譽減值最多18億人幣
對於關聯方貿易應收款減值，集團指主要由於內地房地產市場供求關係發生重大變化，關聯方客戶從事房地產開發及相關業務，其面臨階段性流動性壓力，又指已積極調整關聯方相關業務策略，關聯方業務規模相比去年有所下降，並保持與關聯方密切溝通，盡最大努力持續推進各類貿易應收款回款措施的落實。
至於商譽及其他無形資產減值，是因為過往年度收併購的部分附屬公司拓展業務及增值業務未能如預期開展，有部分存量業務進行調整，從而導致收入及利潤下降。同時，部分客戶回款周期變長導致現金流不理想。
集團強調，上述減值不會對集團營運產生任何現金流量影響，目前營運資金充足，業務持續穩定運營，上述事件目前不會影響正常經營。公司管理層正在評估上述事件影響，特別是對集團12月底止財政年度財務影響。
碧桂園服務今日收報6.92元，跌0.07元或1%，市值231億元。