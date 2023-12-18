內房困局｜碧服預告全年業績巨額減值 最多41億人幣

碧桂園服務(6098)公布，集團截至11月底止11個月未經審核綜合管理帳目中，擬對其中存在減值跡象的資產相應計提資產減值撥備，當中包括就關聯方所欠集團的貿易應收款項進行了計提減值撥備約18億至23億元人民幣；另外，就集團的商譽及其他無形資產減值約14億至18億元人民幣，因而預料12月底止全年淨利潤將減少32億至41億元人民幣，而去年淨利率為22.61億元人民幣。

碧桂園服務｜應收款撥備最多 23 億人幣 商譽減值最多 18 億人幣

對於關聯方貿易應收款減值，集團指主要由於內地房地產市場供求關係發生重大變化，關聯方客戶從事房地產開發及相關業務，其面臨階段性流動性壓力，又指已積極調整關聯方相關業務策略，關聯方業務規模相比去年有所下降，並保持與關聯方密切溝通，盡最大努力持續推進各類貿易應收款回款措施的落實。