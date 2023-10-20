內房困局｜美元債恐連環違約 碧桂園危機升級 債主冀重組

「示範房企」碧桂園(2007)流動性未見明顯改善，據報一筆已過30日寬限期的美元債券最終無法償還，恐引發其他境外債券交叉違約，同時面臨降級風險。另外，市場昨更傳出大股東楊國強(圖)及主席楊惠妍父女已離境，及擬出售澳洲項目套現還債。

碧桂園昨以全日最低位收市，報0.71元，瀉4.1%或0.03元，成交約1.85億元，市值跌至198億元，本月以來累瀉22%。

碧桂園月初時已預告，9筆共約147億元人民幣境內公司債已獲展期，及委任中金及和華利安諾基(中國)擔任財務顧問協助評估其資本結構及流動性狀況，並制定整體解決方案。然而，原定周三在30日寬限期結束後須支付的2025年9月到期美元債、涉約1,540萬美元，惟兩組債權人稱未收到款項，恐牽連約110億美元未償境外債有交叉違約風險。碧桂園回應外電指將無法履行所有境外債償還義務。

穆迪指不排除降評級

外電昨指，已有兩家債權人團體尋求潛在債務重組方案進行緊急談判。評級機構穆迪表示，如碧桂園債權人收回款項前景進一步減弱，將下調其企業家族評級，碧桂園優先無擔保評級現為「C級」，處評級最低水平。

傳楊國強父女已離境急澄清

市傳楊國強父女已離境消息，碧桂園指「該謠言被別有用心地發布在多個網路平台，造成惡劣影響」，強調他們目前在內地正常工作，並指對惡意造謠行徑保留追究責任權利。

另傳碧桂園擬出售澳洲悉尼Wilton Green等海外項目套現。報道指該項目涉資20億澳元，可建3,600套住宅，但在建項目不到50套，由於利率持續上升及財務問題，加上項目發展緩慢，故計劃先行沽出。

現金未見改善 中信里昂叫沽

滙豐研究指，碧桂園美元優先票據違約屬預期之內，此前該集團已尋求整體債務重組，認為批准重組計劃將為發展商處置資產和維持營運提供空間，中期來說有助穩定市場。

中信里昂指，內地大型房地產商一連串負面消息將影響市場情緒，由於碧桂園現金狀況沒有改善，故維持「沽售」評級。