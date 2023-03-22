內房困局｜雅居樂發盈警料去年轉蝕逾140億人幣　已有多間內房企業發盈警

內房股輪流發盈警，今（22日）雅居樂發盈警，料去年轉蝕逾140億人幣；目前已有多間內房企業發盈警，包括碧桂園（2007）、旭輝（884）、龍光（3380）及融信中國（3301）等。
雅居樂發盈警料去年轉蝕逾140億人幣
雅居樂預期，截至去年底止全年淨虧損介乎125億元(人民幣‧下同)至135億元，股東應佔虧損介乎約140億元至150億元。該集團2021年度同期股東應佔利潤67.12億元，每股基本盈利1.729元。
雅居樂解釋，預期盈轉虧，主要由於房地產行業經營環境不利及新冠病毒疫情的影響持續，削弱買家信心已致物業銷售放緩，交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，毛利率按年有所下跌。
券商料股價持續受壓
券商銀河聯昌指出，儘管市場早有預期，但相信盈警股的股價將持續受壓，特別是市場情緒受到矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）事件影響，物管股及內房股中可能出現分化，部分已出險的內房或受母企影響的物管業績將會非常差，盈利至少跌50%，甚或虧損，主要因利潤急劇下降，減值損失等，故未來預見將有更多內房、物管的盈警。
已有多間內房企業發盈警
目前已有多間內房企業發盈警，包括以下內房企業：
- 綠景中國地產（095）：預期於2022年取得股東應佔虧損約人民幣6.57億元-8.03億元，而2021年公司股東應佔盈利約11.53億元。
- 旭輝（884）：預計去年虧損130億至140億元人民幣，預期虧損主要由於：內房整體經營情況不佳以及疫情影響。
- 時代中國（1233）：預計2022年虧損80億至100億元人民幣，料去年虧損原因為房地產行業市道疲弱，導致全年結轉的項目毛利率下降。
- 寶龍地產（1238）：料去年全年利潤介乎16億至20億元人民幣，較2021年同期倒退最多78.19%，年內股東應佔核心盈利介乎約24億至28億元，按年倒退最多36.27%。
- 禹洲集團（1628）：料去年勁蝕120億元（人民幣，下同），對比2021年同期賺8.62億元；去年收入約267.37億元，按年跌1.2%。
- 碧桂園（2007）：料去年轉虧55億至75億人民幣，而剔除公允價值變動、滙兌淨損益等影響後的核心淨利潤料介乎約10億至30億元。
- 融信中國（3301）：料去年底止全年盈轉虧，股東應佔淨虧損介乎95億元至115億元人民幣，上淨年度純利為12.95億元；虧損110億元至130億元。
- 龍光（3380）：料蝕幅達到70億至90億元，2021年則錄得股東應佔溢利100.21億元，預期虧損主要由於受新冠病毒疫情影響。