內房待救｜潤地率先炒高近4% 傳中央泵水萬億人幣救樓市

內地上月底舉行的中央金融工作會議提出加快「三大工程」建設，話音剛落，外電昨收市後傳出中央擬豪擲1萬億元人民幣的低成本資金支撐三大工程建設，以挽救嚴重低迷的內地房地產，並最快在本月採取行動。報道又指，華潤置地(1109)等國企為保障性住宅計劃擴張的最大受惠者，潤地昨在消息傳出前已炒高，全日報29.3元，升3.7%，為表現最好藍籌。
擬注資三大工程 拉動需求
《彭博社》引述消息人士報道指，內地擬向全國城中村改造、保障房項目及「平急兩用」三大工程基建提供最少1萬億元人民幣的低成本融資，以支撐陷入困境的內地房地產市場。「平急兩用」指項目平日用作休閒設施，但遇到天災或疫情等緊急情況會改成應急設施。
報道指，中國人民銀行將透過內銀分階段注入資金，當中考慮的注資工具包括專項借款及抵押補充貸款(PSL)，並可能最快在本月採取第一步行動。
被指為「直升機撒錢」的PSL，允許人行透過政策性和商業性貸款機構，向棚戶區改造計劃的開發商提供低成本資金，然後開發商用這筆錢向地方政府購買土地，而地方政府便可向舊房屋被拆除的家庭提供現金補貼，以便他們購買新建或現有公寓，從而拉動需求。
人行行長潘功勝早前指出，將積極配合行業主管部門和地方政府，做好金融支持房地產市場平穩健康發展工作，引導金融機構保持房地產信貸、債券等重點融資渠道穩定；並為保障性住宅等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，推動房地產發展新模式。
四大官媒預告年內降準
除了傳中央向內房泵水，內地四大官媒昨亦在頭版刊發文章，討論年底前人行再下調存款準備金率(RRR)，包括《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》，當中《證券時報》指，本周將有8,500億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期，加上融資需求仍待提振，銀行體系有補水需求，加上潘功勝曾言貨幣政策更注重跨周期及逆周期調節，估計有進一步寬鬆空間，料年內有望降準。