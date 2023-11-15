內房待救｜潤地率先炒高近4% 傳中央泵水萬億人幣救樓市

內地上月底舉行的中央金融工作會議提出加快「三大工程」建設，話音剛落，外電昨收市後傳出中央擬豪擲1萬億元人民幣的低成本資金支撐三大工程建設，以挽救嚴重低迷的內地房地產，並最快在本月採取行動。報道又指，華潤置地(1109)等國企為保障性住宅計劃擴張的最大受惠者，潤地昨在消息傳出前已炒高，全日報29.3元，升3.7%，為表現最好藍籌。

擬注資三大工程 拉動需求

《彭博社》引述消息人士報道指，內地擬向全國城中村改造、保障房項目及「平急兩用」三大工程基建提供最少1萬億元人民幣的低成本融資，以支撐陷入困境的內地房地產市場。「平急兩用」指項目平日用作休閒設施，但遇到天災或疫情等緊急情況會改成應急設施。