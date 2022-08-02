內房撥備飆 恒生半年少賺46%

受累內房撥備大升，恒生銀行(011)中期業績明顯大倒退。集團公布截至6月底止純利錄47億元，大減46%，主要受累人 壽保險業務的基金投資由盈轉虧21.24億元，以及因應內房市場情況，令預期信貸損失淨提撥飆5.2倍，至20.96億元。不過由於利率趨升，恒生上半年淨利息收入升4%，至123.56億元，淨利息收益率1.52%，升1點子，淨息差跌1點子，至1.42%。

集團上半年每股盈利減少48%，至2.31元，派第二次中期股息0.7元，按年少36%，上半年共派1.4元。恒生昨放榜後股價造好，全日大升2.9%或3.7元，報130.2元，成交額3.8億元。

該行行政總裁施穎茵表示，內房流動性，尤其離岸市場仍未見改善，預料相關的壞帳情況會在下半年持續。財務總監梁永樂則透露，該行民企內房的貸款約400億元，當中190億元有抵押，沒有抵押的210億元貸款中，僅100億元風險較高，認為撥備足夠。至於爛尾樓，他指該行期房貸僅約3億至4億元，停工樓盤只有一個，涉1個客戶，但仍按期還款，強調內房貸款風險仍可控，惟仍要留意非直接影響及市場演變情況。

梁永樂：下半年加P機會大

梁永樂又指，下半年本港上調最優惠利率(P)機會大，但儲蓄利率升幅未必同步，惟對集團下半年淨息差及淨利息收入有利，改善程度則視乎拆息升勢及與美息差距收窄速度。

高盛認為，恒生盈利表現較其估計的高18%，主要因為撥備較預期低，相信業績有利股價造好，惟維持「中性」評級，目標價看171元。摩根士丹利指，恒生交出疲弱業績，但未有差過市場預期，料下半年業務仍困難，但情況有改善，維持「減持」評級，目標價138.9元。