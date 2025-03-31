內房放榜｜碧桂園去年虧損收窄至328億人民幣 不派末期息

碧桂園(2007)公布，截至2024年12月底止，全年虧損收窄至328.35億元(人民幣，下同)(約351.56億港元)，2023年同期為虧損1,784億元。每股虧損1.19元，不派末期息。

期內收入2,527.56億元，跌37%；實現淨損失約351億元。於去年12月底，總借貸約2,534.88億元，增1.5%。總現金餘額減少53.2%，至約298.97億元，其中現金及現金等價物約63.62億元，受限制現金約235.35億元。年內集團連同其合營企業及聯營公司實現歸屬本公司股東權益的合同銷售金額約472億元。

該集團表示，近年來，中國房地產行業進入震盪調整的時期，遭遇前所未有的困難，行業整體銷售下滑，居民消費信心不足與融資貸入困難為企業的經營生存帶來了巨大挑戰。面對銷售端與融資端的雙向收緊，集團流動性承受著前所未有的壓力。