內房放榜｜碧桂園去年虧損收窄至328億人民幣 不派末期息

碧桂園(2007)公布，截至2024年12月底止，全年虧損收窄至328.35億元(人民幣，下同)(約351.56億港元)，2023年同期為虧損1,784億元。每股虧損1.19元，不派末期息。
期內收入2,527.56億元，跌37%；實現淨損失約351億元。於去年12月底，總借貸約2,534.88億元，增1.5%。總現金餘額減少53.2%，至約298.97億元，其中現金及現金等價物約63.62億元，受限制現金約235.35億元。年內集團連同其合營企業及聯營公司實現歸屬本公司股東權益的合同銷售金額約472億元。
該集團表示，近年來，中國房地產行業進入震盪調整的時期，遭遇前所未有的困難，行業整體銷售下滑，居民消費信心不足與融資貸入困難為企業的經營生存帶來了巨大挑戰。面對銷售端與融資端的雙向收緊，集團流動性承受著前所未有的壓力。
展望2025年，外部政策環境持續向好，公司亦將繼續圍繞「保交房、穩資債、保經營」的戰略開展工作。保交房仍是公司的第一要務。去年累計完成交付房屋超38萬套，累計交付面積約4,608萬方米，涉及到31省242個城市。公司將繼續執行極限收支的運營策略，通過滾動預算管理，嚴格控制每一筆開支並每月複盤調整，確保現有資源的高效利用。同時，公司積極響應國家和地方政府的各類扶持政策，通過各類收儲政策盤活資源，支持交付工作的順利推進。
穩資債方面，公司高度關注債務風險化解的工作。在今年初，公司公告了包括境外債務重組方案關鍵條款等一系列進展，在境外債務重組工作上取得實質性的突破。同時，公司積極地響應城市房地產融資協調機制，持續推動項目進入白名單，取得新增項目融資與存量貸款展期，為項目的運營交付爭取更多的時間和空間。通過積極主動與各利益相關方溝通，探討包括境外債務的整體重組、債務期限的合理延長以及融資成本的適度降低等多種主動債務管理舉措，公司正逐步實現健康及可持續的資本結構。