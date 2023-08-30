內房放榜｜萬科中期少賺兩成 叫停A股逾百億配股集資

萬科企業(2202)指，上半年純利98.7億元(人民幣，下同)(約107.6億港元)，按年跌約19.4%，營業收入減2.9%，至2,009億元，營業利潤203.3億元，挫16%，扣除非經常性損益後盈利87億元，減25.9%。不派中期息。

另外，萬科指，原定向35名投資者配售不超過11億股A股，不過，基於當前其A股股價處低位，經審慎分析，並充分聽取投資者意見，決定終止向特定對象發行A股股票事項，並向深交所申請撤回申請文件。

萬科今日H股收報9.51港元，跌1%或0.1港元，成交約2.2億港元。A股今日收報14.2元，無升跌。倘以今日收市價計，原可集資逾150億元。

一年內到期有息負債佔比減至 14.2%

截至6月底，淨負債率49.5%，處於行業低位；貨幣資金1,221.8億元，對於短期債務覆蓋倍數為2.7倍；經營活動產生現金流量淨額連續14年為正數，上半年為18.6億元。一年內到期有息負債佔比14.2%，較年初減6.3個百分點，涉約457億元，一年以上有息負債約2,756.6億元。