內房放榜｜萬科中期少賺兩成 叫停A股逾百億配股集資

萬科企業(2202)指，上半年純利98.7億元(人民幣，下同)(約107.6億港元)，按年跌約19.4%，營業收入減2.9%，至2,009億元，營業利潤203.3億元，挫16%，扣除非經常性損益後盈利87億元，減25.9%。不派中期息。
另外，萬科指，原定向35名投資者配售不超過11億股A股，不過，基於當前其A股股價處低位，經審慎分析，並充分聽取投資者意見，決定終止向特定對象發行A股股票事項，並向深交所申請撤回申請文件。
萬科今日H股收報9.51港元，跌1%或0.1港元，成交約2.2億港元。A股今日收報14.2元，無升跌。倘以今日收市價計，原可集資逾150億元。
一年內到期有息負債佔比減至14.2%
截至6月底，淨負債率49.5%，處於行業低位；貨幣資金1,221.8億元，對於短期債務覆蓋倍數為2.7倍；經營活動產生現金流量淨額連續14年為正數，上半年為18.6億元。一年內到期有息負債佔比14.2%，較年初減6.3個百分點，涉約457億元，一年以上有息負債約2,756.6億元。
上半年新開工及復工計容面積約1,196萬方米，完成年初計劃的71.5%；竣工計容面積約1,290.5萬方米，完成年初計劃的40%。預計全年竣工面積將與年初計劃基本持平。1至8月累計獲取新項目32個，均位於一二線城市，總規劃計容建築面積449萬方米，權益計容規劃建築面積267.6萬方米，專案總地價718.6 億元，權益地價總額約431億元，新增項目平均地價約每方米16,003元。
截至6月底，在建專案和規劃中專案的總計容建築面積約10,773.6萬方米。其中在建項目計容建築面積約7,310.7萬方米，權益計容建築面積約4,660.4萬方米；規劃中專案計容建築面積約3,462.9萬方米，權益計容建築面積約2,200.7 萬方米。此外，亦參與一批舊城改造專案，按當前規劃條件，此類專案總計容建築面積約382.7萬方米。