內房放榜｜融創中期虧損收窄至153億人幣 冀今年完成境外債務重組程序

融創中國(1918)指，今年上半年虧損收窄至153.6億元(人民幣，下同)(約167.4億元)，去年同期蝕187.6億元，核心虧損則減至91.4億元。收入584.7億元，增20.5%，毛虧由60.6億元，降至30.7億元。不派中期息。
截至6月底，流動負債淨額為約816億元，流動和非流動借貸分別為2,404.2億元和721.4億元，而現金餘額約348.2億元。到期未償付借貸本金約1,101.3億元，導致借貸總額本金約969億元可能被要求提前還款。到期未償付借貸本金約1,292.3億元，導致借貸總額約860.2億元可能被要求提前還款。
料減輕未來兩年現金流壓力
該股指，公開市場債務重組工作取得重大實質性進展。今年3月28日與境外債權人小組就境外重組方案達成一致並簽署重組支持協議以來，佔現有相關債務約87%境外債權人已加入重組支持協議，香港高等法院已批准其召開計劃債權人會議，以批准關於境外債務重組方案的計劃安排。將力爭在今年內完成境外債務重組必要法律程序。相信境外債務重組的成功，將極大減輕未來兩年現金流壓力，同時30億至40億美元的降摃桿方案的落地，將優化資本結構並減輕未來償債壓力，支持經營恢復。
對於部分由於市場下滑造成需要展期的融資，將繼續與金融機構積極溝通持續化解；同時也將積極推動存量融資成本下降，降低利息負擔。
完成11.8萬戶房屋交付
將保交樓作為運營首要目標，積極響應政府保交樓要求，主動落實好主體責任。積極申請保交樓專項借款、配套融資等資源，以確保物業項目的開發建設及順利竣工交付。第一批次及第二批次保交樓資金已落地約190億元。積極推動銀行保交樓配套融資，且已有部分項目落地放款。在當前正常新增融資和銷售尚未恢復下、保交樓資金獲取對復工復產和項目的正常交付具有重大作用， 也是對後續經營恢復的重要支持。上半年在62個城市完成超11.8萬戶房屋交付，未來將繼續積極把握政策機遇，通過申請保交樓專項借款、爭取銀行保交樓配套融資以及繼續推動資產管理公司與其他金融機構協同盤活優質項目等方式，支持和確保物業項目的開發建設及順利竣工交付。