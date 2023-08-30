內房放榜｜融創中期虧損收窄至153億人幣 冀今年完成境外債務重組程序

融創中國(1918)指，今年上半年虧損收窄至153.6億元(人民幣，下同)(約167.4億元)，去年同期蝕187.6億元，核心虧損則減至91.4億元。收入584.7億元，增20.5%，毛虧由60.6億元，降至30.7億元。不派中期息。

截至6月底，流動負債淨額為約816億元，流動和非流動借貸分別為2,404.2億元和721.4億元，而現金餘額約348.2億元。到期未償付借貸本金約1,101.3億元，導致借貸總額本金約969億元可能被要求提前還款。到期未償付借貸本金約1,292.3億元，導致借貸總額約860.2億元可能被要求提前還款。

料減輕未來兩年現金流壓力

該股指，公開市場債務重組工作取得重大實質性進展。今年3月28日與境外債權人小組就境外重組方案達成一致並簽署重組支持協議以來，佔現有相關債務約87%境外債權人已加入重組支持協議，香港高等法院已批准其召開計劃債權人會議，以批准關於境外債務重組方案的計劃安排。將力爭在今年內完成境外債務重組必要法律程序。相信境外債務重組的成功，將極大減輕未來兩年現金流壓力，同時30億至40億美元的降摃桿方案的落地，將優化資本結構並減輕未來償債壓力，支持經營恢復。