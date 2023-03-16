內房數據｜上月內地70城市房價　按月升幅創逾1.5年新高　上海蘇州表現最佳

至於二手住宅銷售價格按月上漲城市有40個，比1月增加27個，按年上漲城市有7個，比1月增加1個。

國家統計局數據顯示，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有55個，上月為36個，比1月增加19個；持平2個，上月1個；下跌13個，上月33個。

據外媒依國家統計局數據測算，內地2月70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年跌1.2%，為連續10個月下跌，但跌幅已是七個月最窄；2月按月則升0.3%，創自2021年7月以來最大升幅。其中上海、蘇州兩地賣房表現最佳。

上海蘇州表現最佳

其中上海、蘇州等城市樓市成交回暖。內媒報導，上海多個新盤售樓處、樣品房人氣回暖，看房的客戶甚至要排隊進入樣品房；蘇州樓市反應更快，多個新盤率先取消折扣。

數據上，北京及上海新建商品住宅價格按月同升0.2%，按年分別升4.7%及3.9%；廣州及深圳新建商品住宅價格按月各升0.3%及0.2%，按年分別跌0.6%及1.1%。

國統局：住房需求進一步釋放

國統局表示，2月份隨著政策效果逐步顯現及住房需求進一步釋放，70個大中城市中商品住宅銷售價格按月上漲城市個數繼續增加；各線城市商品住宅銷售價格按月總體上漲；一線城市商品住宅銷售價格按年上漲、二三線城市按年跌幅收窄。