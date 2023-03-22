內房數據｜內地2月房企非銀融資降幅收窄　信用債發行量續增加

中國指數研究院發布報告，指內地2月房地產企業非銀融資總額按年降幅收窄0.44%至448.5億元(人民幣．下同)，按月下降15.5%；而信用債發行規模持續增加，惟發行成本有所上升。

小陽春拉動市場回暖

報告顯示，2月融資綜合平均利率為4.46厘，按年上升0.03個百分點，按月上升0.01個百分點。從融資結構來看，2月信用債規模佔比74.1%，海外債佔比4.6%，信託佔比8.8%，ABS(資產支持證券)融資佔比12.5%。

報告指，當前內房融資環境確實正在回暖，房企各融資渠道基本通暢，但投資者對行業風險仍有顧慮和考量，造成資金實際落地尚有一定阻礙。隨着小陽春拉動市場回暖，行業信心得以修復，融資效率將有進一步釋放的空間。

信用債發行量續增加

報告認為，2月信用債發行依然維持良好勢頭，發行總量按月穩步上升，發行進入穩定區間，不過民企發行仍以優質房企為主，且需增信擔保工具支持。

至於根據房企債券到期餘額而言，3月到期債券餘額為905.4億元，其中，海外債佔比為23.1%，信用債佔比為76.9%。2023年內到期債券餘額為7174.9億元，佔總債券餘額的28.5%，其中，海外債佔比為34.1%，信用債為65.9%。