內房數據｜內房2月銷售倍升 中海外飆逾1.5倍

內房2月銷售普遍錄得倍升，其中中國海外(688)公布，今年2月合約銷售額274.24億元(人民幣，下同)，按年飆升153%，樓面面積涉149.35萬方米，揚1.55倍，首兩個月累計合約銷售額406.11億元，面積涉220.4萬方米，分別升58.5%及56%。中海外今日收市報20.7港元，升1.5%或0.3港元，今年以來暫累升0.5%。
中國海外宏洋(081)2月銷售額52.6億元，面積涉44.17萬方米，分別漲1.35倍及89.1%。至於首兩個月銷售額78.48億元，升34%，面積涉67萬方米，揚25.5%。
越地上月銷售額137億人幣
越秀地產(123)上月合同銷售額137.12億元，飆升3.85倍，合同銷售面積約40.49萬方米，增2.4倍。首兩個月銷售額涉225.96億元，面積涉64.14萬方米，分別漲1.87倍及1.1倍。該股今日收報12.52港元，無升跌，今年以來累漲逾32%。
雅居樂銷售續瀉9%
另外，雅居樂(3383)指，上月預售金額61.2億元，較去年同期的67.2億元，跌9%，面積涉40.7萬方米，瀉近兩成，平均價為15025元，升13%。至於首兩個月金額涉125.6億元，瀉11%，面積為82.7萬方米，下滑21%。該股今日收報2.26港元，跌1.3%，今年暫累減2.2%。