內房暴漲｜恒指累彈23% 港股乍現技術牛 摩笛轉軚

內地放寬入境檢疫加上出手提振樓市，掀起股市巨大漣漪，恒生指數連續兩日走高累升千五點，昨一度重越萬八關，高見18,011點，較10月底低位14,597點，已累漲23.3%，乍現低位反彈逾兩成的「技術性牛市」，內房股更出現報復性連日暴漲，碧桂園(2007)連升7個交易日，累彈1.8倍。近月 大市目標價極浮動的摩根士丹利，繼上月底下調港股目標價後昨又極速轉軚，將恒指基本目標上調7.7%，至18,200點，最牛看22,000點，潛在升幅最多25%。
恒指昨收市升幅收窄，報17,619點，升294點或1.7%，兩日累飆1,538點；國企股指數報5,979點，升112點或1.9%，即市高位6,137點，亦較上月低位4,919點，累升24.8%，即亦出現「技術性牛市」；恒生科技指數報3,554點，漲62點或1.8%，昨高位3,685點，更已由低位累彈35.5%。大市成交亦變活躍，主板成交額2,049億元，為5個半月來最多。
北水食胡 昨淨沽近41億
不過，早前大手撈貨的北水則趁機會「食胡」，昨港股通淨流出40.94億元，連續兩日走資，美團(3690)淨沽19.37億元，昨股價逆市跌1.9%。
大摩表示，內地上周推出優化防疫20條，反映中央將加大力度實現通關，而未來3至6個月是政策實施的關鍵期，加上認為中概股短期除牌風險紓緩，因此上調多個指數目標。該行指，預計中美審計調查結果會正面，因此取消A股跑贏離岸中資股的預測，認為離岸股份升幅或大於A股。
該行對恒指的18,200點目標，相當於市盈率(PE)8.7倍；而國指基本目標由5,680點上調8.3%，至6,150點，相當於PE錄7.7倍，最牛看7,450點，即潛在升幅近25%。
碧桂園7日累飆1.8倍
中央出台《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，掀內房報復式反彈，並雄霸藍籌升幅榜。碧桂園昨飆45.5%，為表現最好藍籌，連升7日、累飆1.8倍；碧桂園服務(6098)揚26.7%；龍湖集團(960)飆16.5%，兩股均連升4日，分別累漲61%及58%。
摩根大通預料內房短線續造好，惟持續反彈仍需待更多利好銷售的訊號，認為當局出手只緩解行業的資金問題，但沒有解決銷售疲弱的核心困局。該行主力看好國企內房，但相信民企內房的反彈力度會更強勁，如碧桂園及新城發展(1030)等。