內房業績｜時代中國去年轉蝕99億人幣　不作派息　未來1年需還款337.9億

收入按年跌44.03%

期內，收入244.24億元，按年跌44.03%，收入減少主要歸因物業銷售交付面積減少；年內，集團年度合同銷售為397.9億元，按年減少58.4%；合同銷售均價為每平方米16,103元，按年減少13.4%。集團總土地儲備約為1560萬平方米，集團認為足夠應付其未來三年的發展所需。而毛利率由2021年的27.6%下降至13.8%，該下降主要是由於物業銷售和城市更新業務毛利率下降。

時代中國表示，集團持續經營有多項不確定因素。去年底，集團的銀行及其他借款總額為約470億元，其中337.9億元將於未來12個月內到期償還，而其現金及現金等價物為27.4億元。

去年虧損主要受累於去年房地產行業市道疲弱，導致全年結轉的項目毛利率下降；新冠疫情導致施工進度減緩，以致交付物業面積、結轉物業收入及城市更新業務收入下降；及物業項目及其他資產減值增加；2022年集團已交付38個項目，近4萬套房。