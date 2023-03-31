內房業績｜時代中國去年轉蝕99億人幣　不作派息　未來1年需還款337.9億

時代中國（1233）公布2022年業績，指去年由盈轉虧，轉蝕99億人幣，錄得股東應佔虧損99.36億元(人民幣．下同)，每股虧損4.76元，不派息，又指未來1年需還款337.9億。
時代中國中午收報0.76元，跌9.52%。
收入按年跌44.03%
期內，收入244.24億元，按年跌44.03%，收入減少主要歸因物業銷售交付面積減少；年內，集團年度合同銷售為397.9億元，按年減少58.4%；合同銷售均價為每平方米16,103元，按年減少13.4%。集團總土地儲備約為1560萬平方米，集團認為足夠應付其未來三年的發展所需。而毛利率由2021年的27.6%下降至13.8%，該下降主要是由於物業銷售和城市更新業務毛利率下降。
時代中國表示，集團持續經營有多項不確定因素。去年底，集團的銀行及其他借款總額為約470億元，其中337.9億元將於未來12個月內到期償還，而其現金及現金等價物為27.4億元。
去年虧損主要受累於去年房地產行業市道疲弱，導致全年結轉的項目毛利率下降；新冠疫情導致施工進度減緩，以致交付物業面積、結轉物業收入及城市更新業務收入下降；及物業項目及其他資產減值增加；2022年集團已交付38個項目，近4萬套房。
展望今年中國經濟整體好轉
集團展望2023年，疫情防控轉新階段，預計2023年中國經濟將會整體好轉，房地產作為國民經濟的支柱行業，國家將持續出台更多的政策促進市場預期和信心回暖。房地產行業調控政策預計持續寬鬆，因城施策支持剛性和改善性住房需求。房貸利率和購房房貸首付比預計將進一步下調。