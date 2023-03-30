內房業績｜雅居樂去年盈轉虧　蝕近150億元人民幣　不派末期息

雅居樂（3383）去布2022年全年業績，業績由盈轉虧，當中公司股東應佔虧損149.8億元（人民幣，下同），前年同期盈利為67.1億元人民幣；每股虧損3.8元人民幣，不派末期息。
雅居樂股價績後升1.12%，暫報1.8元。
營業額按年跌26%
雅居樂業績指，去年營業額錄得540.3億元，按年跌26%；物業發展確認銷售收入跌36%至374.3億元；物業管理收入升21%至136.8億元；年內的預售金額652.3億元，對應累計預售建築面積517.9萬平方米，預售均價每平方米12,595元；集團總借貸按年減少近243.9億元。淨負債比率57.3%，上升6.5個百分點。
集團解釋，錄得虧損是由於房地產行業經營環境不利，以及新冠疫情影響持續，削弱買家信心，以致物業銷售放緩、交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，至於整體毛利率按年跌24.1個百分點至1.9%。
管理層：貫徹「房住不炒」
管理層預計2023年，市場將繼續關注美聯儲加息、俄烏局勢、通脹等對全球經濟的影響。隨著中國放寬防疫政策，並與國際全面通關，預計經濟將強而有力的復甦。
管理層續指，集團會將繼續貫徹中央政府「房住不炒」和經濟「穩字當頭」、「穩中求進」的精神，推動經濟運行整體好轉。在尊重市場規律、完善相關制度建設的基礎上，落實「穩地價、穩房價、穩預期」的長效機制，靈活調控，促進房地產行業銷售復甦及健康發展。