內房業績｜雅居樂去年盈轉虧　蝕近150億元人民幣　不派末期息

營業額按年跌26%

雅居樂業績指，去年營業額錄得540.3億元，按年跌26%；物業發展確認銷售收入跌36%至374.3億元；物業管理收入升21%至136.8億元；年內的預售金額652.3億元，對應累計預售建築面積517.9萬平方米，預售均價每平方米12,595元；集團總借貸按年減少近243.9億元。淨負債比率57.3%，上升6.5個百分點。

集團解釋，錄得虧損是由於房地產行業經營環境不利，以及新冠疫情影響持續，削弱買家信心，以致物業銷售放緩、交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，至於整體毛利率按年跌24.1個百分點至1.9%。