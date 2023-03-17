內房業績｜龍湖盈利升2%　去年底已全部提前償還今年境外債　末期息派0.8元

期內，營業額升12%至2,505.7億元，合同銷售額2015.9億元，全年如期交付11萬套以上住宅。至去年底，已售但未結算合同銷售額2,270億元，為未來核心溢利持續穩定增長奠定基礎。

龍湖集團（960）發布2022年全年業績，其中去年盈利243.6億元人民幣，按年升2%。剔除公平值變動等影響，核心盈利升0.5%至225.4億元。派末期息每股0.8元，全年派息1.13元，按年分別跌近35%及近34%。

淨負債比率58.1%

至去年底，淨負債比率58.1%，在手現金726.2億元。集團說，去年底已全部提前償還今年境外債務，外幣債務掉期比例98%，基本完全規避匯率風險，防止衝擊現金流及利潤。至於綜合借貸總額為2,080.1億元，平均借貸成本為年利率4.10%；平均貸款年限為6.67年。

綜合借貸總額為2,080.1億元，平均借貸成本為年利率4.10%；平均貸款年限為6.67年。

展望行業回歸良性健康發展

龍湖主席陳序平指，房地產行業依然是國民經濟的重要支柱，去年四季度以來，房地產支持政策相繼出台，穩定市場預期，促進行業回歸良性健康發展，又表示集團將繼續量入為出，亦通過外部合作及二級市場收購等方式，控制拿地成本、提高資金使用效率。